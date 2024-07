Cato Networks est nommé Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour la catégorie SASE unifié

juillet 2024 par Marc Jacob

Conçu dès le départ pour être une plateforme, le Cato SASE Cloud combine l’opérationnel et l’expérience client. Le service cloud autonome de Cato décharge l’IT du travail fastidieux d’extension, de mise à jour, de correction et d’évolution de l’infrastructure de sécurité tout en maintenant la résilience et la disponibilité. La "plateformisation" est une approche de portefeuille du SASE et tente d’intégrer de multiples produits acquis avec des bases de code, des facteurs de forme, des moteurs de politique et des data lakes différents dans une plateforme unique - une tâche impossible qui est évidente pour quiconque est familier avec les deux approches.

Au 3 juillet 2024, sur Gartner Peer Insights, la plateforme Cloud SASE de Cato avait une note globale de 4,7 sur 5 pour le SASE unifié et 183 avis vérifiés, ce qui est 10 fois plus que n’importe quel Leader dans le Magic Quadrant pour le SASE unifié.

Cato élargit le champ d’application du SASE unifié

Gartner définit les offres SASE unifié comme celles qui proposent plusieurs capacités de réseau convergé et de sécurité en tant que service, telles que le réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN), la passerelle web sécurisée (SWG), le courtier de sécurité d’accès au cloud (CASB), le pare-feu de réseau (FWaaS) et l’accès au réseau Zero Trust (ZTNA).*

La plateforme Cato SASE Cloud va au-delà de la définition originale du SASE pour offrir des performances accrues et permettre aux équipes informatiques d’éliminer les menaces et de résoudre les incidents de réseau plus rapidement. Sur le plan fonctionnel, Cato va au-delà de la prévention des menaces du champ d’application initial du SASE avec la protection endpoint gérée par SASE (EPP/EDR) et la détection et la réponse étendues basées sur SASE (XDR), la première plateforme de détection et de réponse aux incidents de réseau et de sécurité pilotée par l’IA.

*Gartner, 2024 Magic Quadrant for Single-Vendor SASE, Andrew Lerner, Jonathan Forest, Neil McDonald, Charlie Winckless, le 3 juillet 2024