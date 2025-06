Cato Networks dévoile deux nouvelles variantes de WormGPT utilisant les LLM Grok et Mixtral

juin 2025 par CATO Networks

Cato Networks et ses équipes de recherche Cato CTRL viennent de révéler deux variantes inédites de WormGPT, une IA générative non censurée à date et exploitée à des fins malveillantes. Ces versions, identifiées sur des forums cybercriminels, sont respectivement basées sur les modèles Grok (développé par xAI) et Mixtral (créé par Mistral AI).