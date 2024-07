Cato Networks dépasse les 200 millions de dollars en ARR et double son chiffre d’affaires en moins de deux ans

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Cato Networks, le créateur du SASE, annonce avoir dépassé les 200 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) au deuxième trimestre 2024, doublant ainsi son ARR total en moins de deux ans. Plus de 2 500 entreprises clientes ont adopté la Cato SASE Cloud Platform et Cato Networks a ajouté à sa base clients 1 000 nouveaux clients au cours des deux dernières années.

"La sécurité informatique est défaillante et les entreprises se tournent vers Cato pour y remédier," déclare Shlomo Kramer, CEO et cofondateur de Cato Networks. "La prolifération des solutions ponctuelles et des appareils a créé un marché de la sécurité informatique fragmenté. Les entreprises sont confrontées à une complexité ingérable et à une ponction sur des ressources précieuses, notamment en termes de personnel, d’argent et de temps. Cato fait entrer le secteur de la sécurité informatique dans une nouvelle ère, où une plateforme unique et native dans le cloud qui converge le réseau et la sécurité informatique, offre une puissance et une simplicité inégalées par le patchwork legacy d’outils et de fournisseurs."

Parmi les entreprises internationales et les grandes marques qui ont choisi Cato, ou qui se sont développées grâce à la plateforme Cato SASE Cloud :

Sixt : La société de location de voitures de renommée mondiale connecte et protège ses sites et ses agences de location dans le monde entier, ainsi que les utilisateurs mobiles, grâce à la plateforme Cato SASE Cloud.

O-I Glass : Ce fabricant de bouteilles en verre, dont le chiffre d’affaires s’élève à 7 milliards de dollars et qui conçoit des emballages en verre innovants pour les plus grandes marques mondiales, a adopté la plateforme Cato SASE Cloud pour transformer numériquement la manière dont les bouteilles en verre sont conçues et fabriquées. Avec une seule plateforme, O-I Glass a pu connecter et sécuriser 23 000 employés dans environ 150 usines et bureaux répartis dans 20 pays à travers le monde.

​​Ryohin Keikaku : Le chef d’entreprise japonais, à l’origine de la célèbre marque Muji, a récemment choisi Cato pour connecter et sécuriser plus de 820 de ses bureaux retail et corporate et plus de 3 200 de ses employés dans le monde entier.

Le secteur de la sécurité informatique passe rapidement des appliances de sécurité et des proxies cloud à des plateformes SASE convergées. De nombreux fournisseurs traditionnels tentent de faire évoluer leur portefeuille de capacités vers une plateforme SASE convergée, ce que l’on appelle la plateformisation.

Shlomo Kramer : "Convertir une société de portefeuille en une société de plateforme n’est pas chose facile. La sécurité est un problème de données. Une plateforme met à disposition des données contextualisées de haute qualité en temps réel pour la protection et stocke ces données dans un data lake unique pour la détection. Il est impossible d’obtenir ce type de données de haute qualité d’une société de portefeuille, quelle que soit la beauté de l’interface de gestion."

Les récents faits marquants de Cato Networks

En juillet, Cato a été nommé leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour le SASE à fournisseur unique.

En juin, Cato a présenté la plateforme partenaire Cato MSASE, qui donne des pouvoirs de niveau fournisseur aux partenaires de distribution pour vendre et fournir le meilleur service SASE géré disponible aujourd’hui.

En mai, Cato a annoncé Cato CTRL (l’équipe de veille sur les menaces de l’entreprise) et a diffusé le premier rapport inaugural Cato CTRL SASE Threat Report pour le premier trimestre 2024.

En mars, Cato a été nommé leader dans le GigaOm Radar 2024 pour les pare-feu d’entreprise, a dépassé le record de débit de SASE en atteignant 10 Gbps sans mises à niveau matérielles, et a encore étendu ses capacités XDR pour la plate-forme cloud Cato SASE avec Network Stories for Cato XDR.

En février, Cato a annoncé une croissance du chiffre d’affaires GAAP* de 59 % en 2023 par rapport à 2022, soit plus du double du taux de croissance annuel composé (CAGR) de 29 % sur cinq ans prévu par Gartner pour le marché SASE.

En janvier, Cato a élargi la Cato SASE Cloud Platform à la détection et à la réponse étendues avec Cato XDR, le premier XDR au monde basé sur SASE, et à la protection des points d’extrémité avec Cato EPP.