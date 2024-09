Cartographit est lancé

septembre 2024 par Marc Jacob

Cartographit, nouvelle solution de cartographie IT, qui a une approche multicouche et une interface intuitive, l’outil permet aux entreprises de mieux comprendre, documenter et protéger leur infrastructure informatique tout en optimisant leur cybersécurité. Cartographit propose une approche dynamique et collaborative pour la gestion des SI avec un accent particulier sur la sécurité :

Renforcer la cybersécurité des entreprises :

• Identification des vulnérabilités : permet de localiser les failles potentielles et de mettre en place des mesures de sécurité ciblées pour protéger les systèmes critiques.

• Planification stratégique : facilite la compréhension globale du SI, essentielle pour élaborer des stratégies de défense robustes et résoudre rapidement les incidents de sécurité.

• Conformité réglementaire : simplifie les processus d’audit et accélère l’obtention de certifications cruciales comme SOC2, ISO 27001, RGPD, NIS2, et DORA permettant aux entreprises de respecter les standards de sécurité avec plus de fluidité.

Révolutionner la manière de visualiser son système d’information :

• Visualisation en 6 couches : navigation fluide entre les différentes strates du SI (6 couches : écosystème, métier, applicative, conteneur, infrastructure logique et infrastructure physique).

• Découverte du SI par navigation intuitive : grâce au modèle de données qui crée des liaisons (pivots) entre les couches, il est possible de naviguer simplement entre les éléments liés.

Faciliter la réalisation de la cartographie :

• Génération automatique : création automatique de la cartographie en fonction des données saisies, rendant visible les changements pour toutes les équipes.

• Contrôle des accès et gestion des rôles : facilite la gestion des accès, sécurise la visualisation des couches et facilite la coordination des équipes renforçant la sécurité interne.

• Structure basée sur les recommandations du guide de l’ANSSI : les objets, les vues sont inspirées du guide de l’ANSSI facilitant la compréhension et la sécurité du modèle Cartographit.

Pourquoi Cartographit ?

Une réponse aux défis des entreprises

Les deux fondateurs, David Bougearel et Brice Chellet, forts de 15 ans d’expérience dans la cybersécurité et la gestion de projets IT, ont souvent constaté un manque de vision globale sur les systèmes d’information au sein des entreprises, entraînant incohérences et risques accrus de cyberattaques.

Cartographit a été développé pour répondre aux problèmes récurrents des entreprises :

· Absence de vision globale de leurs systèmes d’information.

· Incohérence dans la gestion des SI.

· Mauvaise identification des composants critiques et risque accru de cyberattaques.

· Documentation obsolète et non centralisée.

· Perte d’informations sensibles dues au turnover des équipes IT.

Cartographit répond à ces défis en offrant une vue d’ensemble du SI, tout en facilitant, la documentation, l’analyse et en renforçant la sécurité des systèmes.

Une nouvelle manière de réaliser la cartographie de son système d’information

La solution propose une nouvelle manière de réaliser la cartographie de son système d’information. Elle permet aux entreprises de visualiser et gérer efficacement leur SI.

Cartographit se distingue par sa capacité à offrir une visualisation multicouche qui facilite la compréhension, la gestion, la maintenance et l’évolution des infrastructures IT. Son UX design très moderne permet également une prise en main simple et rapide.

Sa structure collaborative permet aux équipes de travailler simultanément et efficacement sur une base d’information commune.

Basé sur le guide de l’ANSSI, Cartographit simplifie la conformité aux réglementations, optimise les audits de sécurité et renforce la cybersécurité de l’entreprise.

Une entreprise innovante et 100 % française

Basée à Toulouse et soutenue par BPI France et la région Occitanie, Cartographit s’appuie sur une équipe d’une dizaine de collaborateurs.

Le projet est également lauréat en Occitanie du plan France 2030 qui vise à investir dans les technologies innovantes.

L’entreprise garantit un hébergement des données en France, privilégiant ainsi une protection optimale des informations sensibles.

Un outil clé pour maîtriser son SI

Cartographit se positionne comme une solution incontournable pour les entreprises qui souhaitent renforcer leur cybersécurité et avoir une meilleure maîtrise de leur système d’information. Avec ses fonctionnalités innovantes et sa capacité à simplifier la gestion et la protection des SI, Cartographit aide les entreprises à répondre aux enjeux de sécurité actuels tout en les préparant aux défis futurs.