Cap sur l’Europe : Des alternatives européennes intelligentes face à la domination des géants technologiques mondiaux

juin 2025 par Innovaphone

En Europe, le mouvement « BuyFromEU » prend de l’ampleur. Il démontre avec force qu’il existe des alternatives européennes viables aux produits des géants technologiques mondiaux. L’écosystème myApps de la société innovaphone en est une parfaite illustration : cette plateforme de communication unifiée et de collaboration numérique, entièrement développée en Allemagne et produite en Europe, intègre toutes les applications essentielles au quotidien professionnel moderne.

La souveraineté numérique est devenue un enjeu majeur, et pour cause : les cyberattaques contre les entreprises et institutions européennes se sont multipliées ces dernières années. Cette recrudescence a renforcé la nécessité de contrôler, voire de reprendre le contrôle, de nos infrastructures et données numériques. La situation est d’autant plus critique que certains pays non-européens disposent de pouvoirs étendus en matière de stockage des données. Afin de stimuler la compétitivité et l’indépendance des fournisseurs européens dans des secteurs technologiques stratégiques, de nombreuses initiatives telles que le mouvement « BuyFromEU » ont vu le jour.

Le « Made in Europe » fait partie de l’ADN d’innovaphone. Dès ses débuts, ce spécialiste de la communication a bâti son succès sur des partenariats technologiques solides en Europe et un réseau de distribution étendu sur le continent.

Bien avant l’heure, innovaphone a perçu la nécessité d’écosystèmes européens souverains. C’est ainsi qu’est né myApps, une alternative pertinente et entièrement européenne aux plateformes comme Microsoft Teams, Zoom ou Slack. myApps répond à toutes les facettes du travail moderne en offrant une interface unique. Les utilisateurs y retrouvent un éventail complet d’outils intégrés : de la communication (chat, téléphonie, visioconférence) à la collaboration, en passant par des applications métiers dédiées comme innovaphone Working App pour la gestion des temps de travail ou Projects App pour la gestion de projets agile. Des applications tierces (CRM, ERP) de partenaires technologiques européens s’y intègrent nativement.

Contrairement à la plupart des solutions américaines ou chinoises, les clients d’innovaphone tirent un avantage direct de l’application des lois européennes, notamment grâce à une approche « Security by Design » qui embarque nativement et à tous les niveaux tous les mécanismes de sécurité. Les données sont traitées en toute transparence, hébergées soit dans des centres de données européens de confiance, soit directement en local sur site (On-Premises). Et parce que la solution innovaphone fonctionne sans aucun serveur externe, elle n’offre aucune faille potentielle pour des portes dérobées - les fameuses « backdoors ». Résultat : le client conserve le contrôle total des données de son entreprise.