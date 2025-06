CAP INGELEC a réussi l’intégration d’INGENOVA

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

UNE ACQUISITION STRATÉGIQUE POUR UN LEADERSHIP RENFORCÉ

En 2022, CAP INGELEC a franchi une étape clé de son développement en acquérant la société INGENOVA, spécialiste reconnu dans l’accompagnement du cycle de vie des salles informatiques. Cette acquisition a permis à CAP INGELEC de renforcer son positionnement sur le marché des datacenters, l’un de ses trois domaines d’activités stratégiques, aux côtés des Industries et des Energies. Au fil des mois, les synergies entre les deux sociétés se sont spontanément développées, conduisant à une fusion complète effective au 1er juin 2025, avec l’approbation de l’ensemble des actionnaires et après validation par les instances réglementaires.

« Cette fusion concrétise trois années de collaboration fructueuse entre nos deux organisations. Ce rapprochement naturel s’appuie sur une vision partagée et des valeurs communes qui ont guidé nos échanges depuis le début. Ensemble, nous avons transformé nos expertises complémentaires en solutions concrètes, tout en créant une dynamique collaborative sur les aspects techniques, organisationnels et humains. » Silvio TAVARES, Responsable d’Entité INGENOVA.

UNE OFFRE UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Cette intégration donne naissance à une offre sans équivalent sur le marché : une expertise globale dans la construction clé en main de datacenters – de la conception, aux infrastructures techniques, en passant par l’urbanisation, le fitout et les infrastructures de câblage. En maîtrisant l’intégralité de la chaîne de valeur, CAP INGELEC est en mesure de garantir : des délais optimisés, une cohérence technique renforcée et l’intégration parfaite des technologies critiques au sein même des espaces informatiques (confinements, gaine à barre, DLC, fibre optique, baies IT très spécialisées). Une approche spécifique adaptée, tant pour les entreprises que pour les hébergeurs et hyperscales.

« En réunissant nos équipes sous la bannière CAP INGELEC, nous créons un acteur plus agile et innovant, maîtrisant parfaitement le langage et les enjeux des équipes IT et bâtimentaires. Cette union permet de déployer des compétences transversales incomparables dans notre secteur et d’assurer une exécution optimale des projets des clients les plus exigeants, tout en offrant à l’ensemble des équipes, un environnement de travail toujours plus performant et enrichissant. » Olivier PIQUART, Directeur Commercial INGENOVA.

UNE AMBITION COMMUNE POUR L’AVENIR

Cette opération s’inscrit dans une vision à long terme où l’excellence technique et la proximité client constituent les piliers fondamentaux de développement du groupe. L’intégration des équipes d’INGENOVA s’est déroulée dans une dynamique positive, préservant l’ensemble des emplois et valorisant la complémentarité des expertises. L’ensemble des collaborateurs, désormais pleinement intégrés à CAP INGELEC, apportent leur expertise spécifique et contribuent activement à l’innovation collective du groupe.