Canonical lance Ubuntu Core 24

juin 2024 par Marc Jacob

Canonical annonce la disponibilité générale d’Ubuntu Core 24, avec un engagement de support à long terme de 12 ans. Cette nouvelle version d’Ubuntu place chaque composant du système, et le système lui-même, dans un ensemble de conteneurs avec un confinement strict renforcé par le noyau, une riche intégration de composants gérés, des mises à jour over-the-air et des retours en arrière à sécurité intégrée pour permettre des applications intelligentes de périphérie et IoT.

Avec la prise en charge des systèmes ARM, X86 et RISC-V, Ubuntu Core transforme Ubuntu, en une plateforme pour des milliards d’appareils périphériques. Son écosystème d’applications et son infrastructure de gestion permettent aux entreprises d’intégrer facilement des solutions tierces qui répondent à leurs besoins de déploiement.

Ubuntu Core 24 est conçu pour des milliards d’appareils connectés. Canonical a réduit le temps d’installation aux paramètres d’usine nécessaire par appareil et a permis une installation en mode air-gapped pour répondre aux demandes de déploiements accélérés et de chaînes d’approvisionnement globales et sécurisées.

Ubuntu Core 24 introduit les jeux de validation dans l’outil utilisé pour créer des images Ubuntu Core personnalisées. Les jeux de validation sont des documents signés qui spécifient quelles applications, et quelles versions de ces applications, doivent être installées, garantissant que des appareils particuliers ont toujours de bonnes applications installées en tant que groupe. Ces documents peuvent être mis à jour par voie hertzienne, ce qui garantit que les mises à jour des appareils sont limitées aux combinaisons d’applications testées.

Pour les environnements réglementés, Ubuntu Core 24 offre un meilleur contrôle sur les demandes automatiques de réseau. Les fabricants d’appareils peuvent désormais désactiver toutes les communications réseau lors de l’initialisation de l’appareil. Ubuntu Core 24 comprend également un remodelage hors ligne, qui permet aux équipes d’ingénieurs de migrer vers des versions plus récentes d’Ubuntu Core dans des environnements protégés par un système d’air.

Ubuntu Core 24 apporte de nouvelles intégrations et fonctionnalités pour les opérations GPU et le support graphique. Les développeurs peuvent maintenant utiliser l’interface GPU pour intégrer une gamme d’applications tels que des modèles d’IA exécutant l’inférence à la périphérie ou encore des produits qui nécessitent une accélération graphique. Cette version améliore la compatibilité matérielle grâce à des pilotes graphiques mis à jour et optimise l’utilisation des ressources grâce à un environnement utilisateur partagé.

Ubuntu Core peut être utilisé en combinaison avec Ubuntu Frame, le serveur d’affichage sécurisé de Canonical pour Linux embarqué. Pour Core 24, Frame prend désormais en charge les systèmes GPU hybrides, y compris les combinaisons de plate-forme open source et propriétaires. Autres fonctionnalités d’Ubuntu Frame qui peuvent être utilisées en combinaison avec Core incluent des solutions multi-écrans, le verrouillage d’écran, le démarrage transparent, le support du glisser-déposer, les affichages à économie d’énergie, le support de l’assistance à distance, la modification de la disposition de l’affichage pendant l’exécution, et un nouvel écran de diagnostic configurable par l’utilisateur.

Ubuntu Core 24 offre de nouvelles intégrations de gestion des appareils avec Landscape, l’outil de gestion des systèmes de Canonical, et Microsoft Azure IoT Edge, permettant aux organisations de choisir l’approche qui répond le mieux à leurs besoins. Landscape offre un contrôle centralisé des mises à jour OTA, de l’audit, du contrôle d’accès et de la conformité entre les appareils. L’outil de gestion prend en charge à la fois les environnements bien connectés et les environnements sans fil. Il est doté de fonctions telles que les versions canary, le remodelage à distance des appareils et la surveillance du système afin de rationaliser les tâches de gestion des appareils.

De plus, Canonical a annoncé la sortie de snaps Azure IoT Edge pour l’intégration transparente des appareils Ubuntu Core avec les services Azure IoT Edge. Ces snaps permettent aux organisations de déployer, de gérer et de surveiller les charges de travail de périphérie sur des flottes d’appareils compatibles, directement à partir du portail Azure. Les snaps Azure IoT Edge sont désormais disponibles dans le Snap Store de Canonical, pour les architectures basées sur AMD64 et ARM64.

Avec Core 24, les innovateurs en robotique bénéficient de la nouvelle gestion des appareils, de l’installation optimisée et des fonctionnalités AIoT pour proposer de nouveaux produits à l’échelle. Core 24 propose également des intégrations prêtes pour la production afin de déployer des solutions avec le Robot Operating System (ROS). Canonical a mis à disposition des snaps de base ROS pour des déploiements modulaires. Ces snaps sont maintenus par Canonical et comprennent des ensembles de paquets ROS communs, tels que ros_core, ros_base ou desktop, disponibles en plusieurs versions par distribution ROS. Grâce à eux, les développeurs peuvent concevoir des déploiements modulaires de ROS snap, permettant la reconfigurabilité et réduisant la mémoire globale et la bande passante des mises à jour OTA.