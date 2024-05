Canonical lance Ubuntu 24.04 sur Milk-V Mars

mai 2024 par Marc Jacob

Milk-V et Canonical ont conclu un accord dans le but d’apporter Ubuntu 24.04 aux nouveaux appareils RISC-V. Milk-V fournira du matériel à Canonical et offrira un système d’exploitation Ubuntu comme principal système supporté à travers des facteurs de forme et des cas d’utilisation, avec un accent particulier sur l’informatique accélérée et l’IA. Avec le soutien des équipes matérielles et techniques de Milk-V, Canonical s’appuiera sur les conceptions RISC-V les plus performantes pour améliorer en permanence Ubuntu et l’écosystème open source plus large pour l’ISA RISC-V. Lorsque de nouveaux produits Milk-V seront disponibles, Canonical collaborera avec Milk-V pour lancer des images Ubuntu de prévisualisation pour les développeurs et prendre en charge les mises à jour de versions. Cette collaboration vise à fournir aux utilisateurs de la plateforme d’architecture RISC-V un système d’exploitation riche conçu pour améliorer le développement et l’expérience des utilisateurs.

RISC-V devient un système d’exploitation compétitif sur de nombreux marchés. Dans cette optique, le portage d’Ubuntu sur RISC-V afin d’en faire le système d’exploitation de référence pour les utilisateurs précoces était un choix naturel.

Milk-V Mars est un ordinateur monocarte RISC-V haute performance de la taille d’une carte de crédit, équipé d’un StarFive JH7110. Cet appareil quadricœur prend en charge des modules eMMC plug-and-play et jusqu’à 8 Go de mémoire LPDDR4. Mars dispose de trois ports USB 3.0, d’un port USB 2.0, d’un port HDMI 2.0 prenant en charge la résolution 4K, d’un port Ethernet RJ45 prenant en charge l’alimentation par Ethernet (PoE) et d’un emplacement M.2 E-Key pour les modules WIFI/BT. Il comprend aussi un MIPI CSI à 4 canaux et un MIPI CSI à 2 canaux, ainsi qu’un GPIO à 40 broches, ce qui en fait une plateforme matérielle idéale pour les développeurs et les passionnés de RISC-V.

L’image optimisée Ubuntu 24.04 du Milk-V Mars SBC est maintenant disponible au téléchargement.