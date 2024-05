Canonical lance Landscape 24.04 LTS

mai 2024 par Marc Jacob

Canonical annonce la sortie de la première version LTS de Landscape. Landscape 24.04 LTS se compose d’une nouvelle API, d’un portail web et de contrôles pour la distribution de logiciels. Landscape 24.04 LTS se compose du Landscape Server et du Landscape Client.

Les versions de Landscape seront synchronisées avec les versions LTS Ubuntu et les versions intermédiaires, pour assurer une couverture de sécurité prévisible, des mises à jour de fonctionnalités et des corrections de bogues.

Landscape Server 24.04 peut être installé sur les versions Ubuntu 22.04 LTS et Ubuntu 24.04 LTS avec Ubuntu Pro. Landscape Server 24.04 est compatible avec les versions précédentes d’Ubuntu LTS (Ubuntu 16.04 LTS et suivantes), et gérera les futures versions d’Ubuntu, y compris Ubuntu 26.04 LTS.

Cette nouvelle version Landscape bénéficie d’un engagement de 12 ans pour la maintenance et le support de la sécurité. Landscape 24.04 LTS bénéficiera de 5 ans de corrections de bogues jusqu’en août 2029. Les abonnés à Ubuntu Pro peuvent continuer à utiliser Landscape 24.04 LTS après ces 5 ans, pour un total de 12 ans, avec l’option complémentaire Legacy Support.

Un nouveau portail web construit avec le Vanilla Framework de Canonical propose des modèles de conception uniformes. Landscape rejoint MAAS, LXD UI avec une interface utilisateur responsive React JS. Ce portail est construit à l’aide d’une nouvelle API servant des données JavaScript Object Notation (JSON). Les applications développées resteront stables malgré les mises à jour futures de Landscape et des points d’extrémité de l’API qui l’accompagnent. La fonction de surveillance arrivera sous la forme d’un correctif pour Landscape 24.04 LTS avec une bibliothèque de graphiques moderne, une API de surveillance et une documentation d’accompagnement. Il propose une amélioration des scores Lighthouse en matière d’accessibilité : ils sont passés de 70 % à 95 %. Landscape 24.04 LTS dispose d’un portail web accessible aux utilisateurs souffrant de déficiences de la vision des couleurs, de daltonisme complet et d’autres déficiences visuelles.

Le nouveau portail web de Landscape inclut une expérience de mise en miroir de référentiel par pointer-cliquer, et le service d’instantané de référentiel est disponible comme source lors de la mise en miroir de référentiels. Fin 2023, Canonical est devenu le premier fournisseur Linux à intégrer un service d’instantané de référentiel aux mécanismes de mise à jour de Microsoft Azure. Landscape 24.04 LTS apporte cette capacité de pratiques de déploiement simplifiées et sûres sur site, ainsi que dans des environnements de clouds mixtes et hybrides. Les avantages du service d’instantanés de référentiel de Landscape comprennent des mises à jour prévisibles, une cohérence entre les déploiements et une mise en miroir simplifiée du référentiel, ce qui améliore la résilience et la sécurité des charges de travail Ubuntu. La mise en œuvre des instantanés de référentiel permet également d’économiser plus de 100 téraoctets d’espace disque et de débit réseau, pour les organisations qui réalisent des miroirs de référentiel complets chaque semaine.

Landscape 24.04 LTS gère Ubuntu Core, le système d’exploitation de Canonical basé sur les snap. Un paquet snap de Landscape Client fournit des capacités de gestion de paquets snap, d’exécution de scripts à distance, de surveillance et d’inventaire à Ubuntu. Des fonctionnalités de gestion des snap existent également dans le paquet Landscape Client Debian, disponible dans le dépôt principal pour Ubuntu 24.04 LTS, et dans ppa:landscape/self-hosted-24.04 pour les versions précédentes d’Ubuntu. La distribution des révisions mise à jour des snap est gérée par le Snap Store. La gestion des snap dans Landscape 24.04 LTS permet d’ajouter, de supprimer, de mettre à jour du Snap Store, du proxy de snap Store et des magasins de marque. Landscape a toujours fourni une gestion fine des paquets Debian installés via le gestionnaire de paquets apt. Les capacités de gestion similaires arrivent pour les paquets snap, avec la prise en compte des révisions et des canaux, qui sont spécifiques à cet écosystème. Par défaut, les paquets snap s’actualisent eux-mêmes par le biais de mises à jour transactionnelles à la volée et ont la possibilité de revenir automatiquement en arrière si la mise à niveau échoue. Les organisations et les personnes intéressées par l’uniformité entre les machines peuvent épingler des révisions d’un snap à des machines et assurer la cohérence entre les machines qui doivent être configurées de manière uniforme.