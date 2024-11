Canonical annonce la première version LTS de MicroCloud

novembre 2024 par Marc Jacob

Canonical annonce le lancement de MicroCloud 2.1.0 LTS, marquant la première version Long Term Support (LTS) de cette solution de virtualisation cloud. Cette version marque une étape clé dans l’engagement de Canonical à fournir des solutions d’infrastructure évolutives et sécurisées pour les organisations opérant en edge computing et nécessitant une gestion cloud simplifiée.

MicroCloud repose sur une architecture intégrant LXD pour la virtualisation, MicroCeph pour le stockage défini par logiciel et MicroOVN pour le réseau défini par logiciel. Cette combinaison offre une solution robuste et flexible, adaptée aux besoins des entreprises modernes en quête de performance et de sécurité.

Parmi les principales caractéristiques de MicroCloud 2.1.0 LTS figurent :

• La prise en charge des déploiements à nœud unique : idéale pour les tests ou les configurations initiales simplifiées, avec la possibilité d’évoluer vers une configuration en haute disponibilité en ajoutant des nœuds supplémentaires.

• Une sécurité renforcée : chaque nœud exécute des vérifications de confiance avant d’intégrer le cluster, assurant une infrastructure sécurisée et conforme aux environnements réglementés.

• Un processus d’initialisation enrichi : des options avancées permettent une configuration optimisée dès l’installation, comme le chiffrement des disques, la gestion du trafic Ceph et la mise en place de réseaux sous-jacents dédiés.

MicroCloud est conçu pour répondre aux défis des déploiements edge et des clusters distribués. Une seule commande permet d’orchestrer et d’initier les composants essentiels, offrant une infrastructure fonctionnelle en quelques minutes. Grâce à des outils simplifiés comme microcloud init et microcloud join, les utilisateurs peuvent configurer leurs clusters de manière fluide tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées de sécurité et de performance.

Avec cette première version LTS, Canonical s’engage à fournir un support étendu pour MicroCloud 2.1.0. Les utilisateurs peuvent combiner cette solution avec Ubuntu 24.04 LTS dans le cadre d’un abonnement Ubuntu Pro, garantissant une prise en charge complète des composants critiques :

• LXD 5.21 LTS : améliorations pour les clusters, prise en charge des migrations en direct et des architectures modernes comme AMD SEV et PowerFlex.

• MicroCeph : basé sur la version Squid, offrant des performances accrues pour le stockage CephFS et des outils de gestion compatibles AWS S3.

• MicroOVN 24.03 : solution de réseau SDN intégrée, avec gestion automatique des certificats et clustering simplifié.