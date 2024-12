Canonical annonce la bêta publique de l’image optimisée d’Ubuntu pour les plateformes IoT de Qualcomm

décembre 2024 par Marc Jacob

Canonical et Qualcomm Technologies annoncent le lancement officiel de la version bêta de la première image optimisée d’Ubuntu pour les plateformes IoT de Qualcomm. Grâce à ce programme bêta, les développeurs pourront télécharger et utiliser Ubuntu 22.04 LTS sur le kit Qualcomm RB3 Gen 2 Vision, qui fonctionne avec le processeur Qualcomm QCS6490. Une version certifiée de cette image optimisée sera bientôt disponible, avec de nouvelles fonctionnalités pour les déploiements industriels dans des secteurs tels que la robotique. D’autres images sont en préparation pour un nombre encore plus important de plateformes et de cartes IoT de Qualcomm.

Ce programme bêta est entièrement ouvert au public : tout le monde pourra télécharger et flasher l’image sur le kit Qualcomm RB3 Gen 2 Vision en suivant les instructions disponibles sur le portail des plateformes IoT de Qualcomm.

Ubuntu optimisé pour réduire le time-to-market de l’IA et l’IoT

Cette annonce marque une nouvelle étape dans l’accord de partenariat entre Canonical et Qualcomm Technologies, Inc. En plaçant Ubuntu et Ubuntu Core au cœur de ses appareils et produits, Qualcomm Technologies crée une nouvelle génération de dispositifs offrant aux développeurs :

• Une IA performante et rapide : un déploiement facile de l’inférence IA grâce à un système hybride optimisé pour l’IA, avec des fonctionnalités hardware intégrales pour l’IA, un SDK intégré et le Qualcomm AI Hub.

• Un time-to-market plus rapide : un système d’exploitation complet et familier, avec des applications et bibliothèques intégrées pour démarrer et terminer les projets rapidement.

• Un matériel et un logiciel de niveau entreprise et open-source : conformité aux normes réglementaires grâce à des mises à jour logicielles et un support de longue durée.

• Une évolutivité et une maintenance facilitées : un écosystème activé pour les OEM/ODM, une gestion du cycle de vie à long terme et des services professionnels pour les déploiements commerciaux.

Qualcomm Technologies collabore activement avec Canonical pour développer une version optimisée d’Ubuntu pour les plateformes IoT de Qualcomm, offrant aux développeurs un système facile à utiliser pour créer des applications performantes et axées sur la sécurité dans divers secteurs, tels que le retail, l’industrie, la robotique et l’automatisation en périphérie. À travers cette collaboration, les développeurs travaillant avec des processeurs Qualcomm bénéficieront d’un système d’exploitation open-source fiable et de versions optimisées d’Ubuntu adaptées aux logiciels Qualcomm. En outre, les images Ubuntu optimisées, y compris Ubuntu Core, seront disponibles pour les processeurs Qualcomm, permettant aux entreprises de répondre aux exigences réglementaires et de sécurité de l’IA en edge et de l’industrie IoT en général, avec un système d’exploitation bénéficiant d’un support pouvant aller jusqu’à 12 ans.