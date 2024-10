Camunda annonce l’introduction de nouvelles fonctionnalités d’automatisation « prêtes à l’emploi »

octobre 2024 par Marc Jacob

Camunda annonce l’introduction de nouvelles fonctionnalités d’automatisation « prêtes à l’emploi », conçues pour aider les entreprises à gagner en productivité et en ROI à travers la suppression des silos d’automatisation. L’ajout de Camunda RPA (Robotic Process Automation) et de Camunda IDP (Intelligent Document Processing), ainsi que de nouvelles fonctionnalités d’IA, permet aux entreprises de créer et de faire évoluer plus facilement les automatisations, optimisées par une orchestration des processus de pointe.

De nombreuses entreprises ont déployé des solutions ponctuelles axées sur des tâches, créant ainsi des environnements désordonnés et cloisonnés. Cette démarche les empêche de tirer pleinement parti de l’automatisation et limite leur efficacité et leur capacité à s’adapter rapidement aux changements. Camunda continue de se concentrer sur l’orchestration des processus de bout en bout. Avec les nouvelles fonctionnalités d’automatisation, les clients disposeront de la flexibilité nécessaire pour créer une architecture complète, composable et adaptée à leurs besoins spécifiques, qu’il s’agisse d’une solution d’automatisation de bout en bout de pointe, mixte ou reposant entièrement sur Camunda.

● Camunda RPA (Robotic Process Automation) : intégrer RPA directement au sein d’un workflow et transformer ainsi l’automatisation des tâches isolées en une orchestration complète des processus de bout en bout. L’architecture composable de Camunda intègre de façon fluide les bots existants et nouvellement développés au sein de ses services RPA, le tout sur la même plateforme.

● Camunda IDP (Intelligent Document Processing) : reproduire le travail humain à l’aide de l’IA et de l’apprentissage automatique pour classer, extraire et traiter les informations des documents, tout en réduisant les erreurs et en économisant un temps précieux. Les entreprises peuvent facilement intégrer IDP à leurs processus pour obtenir une visibilité complète sur leurs processus métier de bout en bout.

En plus des nouveaux composants d’automatisation basés sur des tâches, Camunda introduit de nouvelles intégrations et fonctionnalités d’IA :

● Camunda SAP Integration : simplifier les transformations de SAP et augmenter l’agilité métier grâce à l’orchestration des processus de bout en bout et à l’architecture ouverte et composable de Camunda, qui intègre de manière flexible les systèmes SAP et non SAP. Les entreprises peuvent orchestrer SAP de manière fluide sur l’ensemble des personnes, des systèmes et des appareils, leur permettant ainsi d’accroître l’agilité, d’accélérer le développement et de réduire les risques liés à la migration vers SAP S/4HANA.

● Camunda Co-pilot : booster la productivité des utilisateurs informatiques et métier avec un langage de modélisation commun pris en charge par la nouvelle fonction Co-pilot et les assistants optimisés par l’IA de Camunda Modeler. Grâce aux suggestions de Modeler, les entreprises peuvent modéliser les processus de bout en bout plus rapidement et plus efficacement.

Ces fonctionnalités sont les premières d’une série de nouvelles solutions que Camunda lancera au cours des prochains mois. Les composants iPaaS Integration Flow, Low-code, Intelligent Execution et Optimization seront introduits afin de permettre aux entreprises d’orchestrer et d’automatiser leurs processus de manière composable.