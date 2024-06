Caldic setzt auf Syniti, um seine IT- und Datenlandschaft zu integrieren und zu modernisieren

Juni 2024 von Marc Jacob

Caldic ist in jüngster Zeit durch strategische Fusionen und Übernahmen erheblich gewachsen und hat sich als wichtiger Player in vier Regionen der Welt positioniert. Durch diese globale Reichweite hat sich die Gelegenheit ergeben, eine einzigartige, integrierte Plattform für den Vertrieb zu entwickeln, die den Businesspartnern des Unternehmens die globale Digitalisierung erleichtern wird. Infolge seiner strategischen Investitionen bietet Caldic jetzt mehrere getrennte ERPs und IT-Infrastrukturen. Syniti wird Caldic dabei unterstützen, die Datenqualität zu optimieren sowie die Anwendung von Data Governance mit Blick auf unterschiedlichen ERP-Systeme rund um den Globus zu gewährleisten. Das Unternehmen investiert in die Qualität, Harmonisierung und Governance der Daten in seinen Systemen, um seine Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten und es seinen Kunden leichter zu machen, den Wert seines Angebots voll ausschöpfen zu können.

Diese Initiative wird eine solide Datengrundlage schaffen, mit der es einfacher wird, zukünftige Akquisitionen zu integrieren sowie Daten zu migrieren. Dadurch wird der Time-to-Value optimiert. In der Folge können weitere strategische Maßnahmen sicherer, risikoärmer und kosteneffizienter gestaltet werden.

Syniti bietet Caldic folgende Vorteile:

1. Die Expertise eines Unternehmens mit ausschließlichem Fokus auf Daten sowie einer überzeugenden Erfolgsgeschichte mit Blick auf Datenoptimierung, Datenqualitätsmanagement und Master Data Management für einige der größten Unternehmen der Welt.

2. Eine einheitliche End-to-End-Plattform, welche die Datenqualität verbessert sowie die Migration von Unternehmensdaten, Datenmanagement, Governance und Analyse vereinfacht.

3. Ein Team bestehend aus 100 % auf Daten spezialisierten Experten mit technischem, funktionalem und geschäftlichem Know-how für hochwertige, optimierte Business-Daten zur Geschäftsumgebung von Caldic.

Die Syniti Knowledge Platform ist eine Enterprise Data Management-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, komplexe Datentransformationen zu bewältigen, indem sie Datenexpertise, intelligente Software und Komplettpakete kombiniert. Die Software wendet Automatisierung auf der Grundlage von KI und maschinellem Lernen an und führt Nutzer durch Prozesse der Datenmigration, Datenqualität, Analyse, des Masterdatenmanagements, etc.

Lenno Maris, Chief Data Officer, Caldic: „Wir vergrößern unsere globale Plattform immer weiter und fügen kontinuierlich neue Unternehmen hinzu. Daher müssen wir fähig sein, Daten und Systeme schnell und reibungslos in unsere Infrastruktur aufzunehmen. Synitis End-to-End-Lösung beruht auf einem Data-First-Ansatz, der uns hochwertige Daten zur Verfügung stellt, mit denen wir unsere Abläufe effizienter, effektiver und damit zukunftssicher gestalten können.“

Kevin Campbell, CEO, Syniti: „Es erfordert Experten, wenn man die Dinge von Anfang an richtig machen möchte. Wir haben sowohl die Technologie als auch die nötige Expertise, um Caldic dabei zu unterstützen, eine übersichtliche Dateninfrastruktur aufzubauen. Caldic benötigt regionale und Supply-Chain-Daten – alles, was mit Lieferketten, Inventar, Transport und Materialhandhabung zu tun hat – um In-Time-Delivery, Produktverwaltung, Lagerung und Kosten zu optimieren. Mit den richtigen Daten an den richtigen Stellen ist Caldic gut positioniert, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen.“