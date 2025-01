By The Way ouvre un bureau à Lyon

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

L’expert des infrastructures sécurisées, basé dans le Nord à Vendeville, By The Way a ouvert un nouveau bureau à Lyon en novembre 2023.

Entre la numérisation à marche forcée des entreprises, le développement de l’IA, l’internet des objets, la greentech, les défis liés à la cybersécurité, Gartner estime que le marché mondial de l’IT devrait doubler par rapport à 2023 (source).

En France, il représente déjà 4,5% du PIB (soit 65 milliards d’euros) et il emploie plus de 2 millions de personnes. Et ce n’est qu’un début !

Les entreprises sont donc de plus en plus nombreuses à privilégier des collaborations avec des sociétés spécialisées telles que By The Way pour répondre à ce besoin croissant.

By The Way entretient des partenariats forts avec des constructeurs et éditeurs innovants et leaders sur le marché.

Avant commercialisation, son équipe teste les solutions afin de les certifier conformes et exploitables pour répondre aux besoins de ses clients (Boulanger, Aurasanté, Interpol, Hôpital de Fourvière, Velan...).

4 domaines d’expertises complémentaires

• Gestion d’infrastructure système : virtualisation, haute disponibilité, stockage performant, outils d’administration.

• Cybersécurité : XDR et EDR, sécurisation d’infrastructures, sécurité périmétrique, prévention perte de données.

• Réseau : Audit et Assistance à maîtrise d’ouvrage, maintien en condition opérationnelle

• Supervision & gestion : Avec PRTG & ManageEngine, bénéficiez d’une mise en production sans délai, d’une productivité augmentée, de rapports et d’analyses.

Lyon, future Silicon Valley d’Europe

Ce n’est pas un hasard si By The Way a choisi d’ouvrir un nouveau bureau à Lyon !

Depuis quelques années, la capitale des Gaules cherche à se développer en misant sur le secteur du logiciel. Le numérique représente d’ailleurs déjà plus de 4% des emplois locaux.

La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui assume sa volonté de devenir la « Silicon Valley d’Europe », soutient clairement cette stratégie. Elle a ainsi investi plusieurs millions d’euros afin de déployer des infrastructures performantes et d’accompagner les futurs champions régionaux du numérique.

C’est dans ce cadre que By The Way a installé son tout nouveau bureau situé à Saint-Priest en novembre dernier.

La Différence By The Way

Maîtrise Technique. Une équipe de professionnels expérimentés dans les domaines des télécommunications et des nouvelles technologies.

Solutions Personnalisées. Adaptation des solutions aux besoins spécifiques de chaque client pour garantir une satisfaction optimale.

Service Client. Un support client réactif et disponible pour répondre à toutes les questions et résoudre les problèmes rapidement.

Innovation Continue. Investissement constant dans la recherche et le développement pour offrir des technologies de pointe.

By The Way, distributeur et intégrateur officiel ManageEngine en France

ManageEngine, aide à surveiller, gérer et sécuriser l’infrastructure informatique avec des solutions complètes : du maintien de la sécurité opérationnelle et de la haute disponibilité à la satisfaction des utilisateurs.

– Gestion des accès et des identités

– Gestion des services d’entreprise

– Gestion unifiée des terminaux

– Gestion des opérations informatiques & informations de sécurité

– Gestion informatique pour MSP

Les partenaires :

Fortinet, Starwind, Paessler, ManageEngine, IBM, Lenovo, Vectra, SMS Eagle, VADE, OpenGear, Eaton, Skyhigh Security, Kemp, Cisco, Tenable,…