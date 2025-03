BT et Equinix élargissent de leur partenariat

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La plateforme Global Fabric de BT, un réseau en tant que service (NaaS) optimisé pour l’IA, est désormais déployée dans plus de 30 data centers Equinix, avec une extension prévue à plus de 40 d’ici l’an prochain. Cette infrastructure couvrira les 30 principales zones économiques mondiales et représentera 95 % du trafic d’interconnexion cloud à l’échelle globale.

Ce partenariat renforcera l’empreinte internationale de Global Fabric, positionnée comme l’une des plateformes NaaS d’envergure mondiale. Une fois déployée, elle sera accessible via 140 points de présence (PoPs), stratégiquement situés dans les principaux hubs cloud de 40 pays. Global Fabric offrira une couverture directe de 74 % des infrastructures hyperscale et une connectivité préconfigurée à haut débit vers plus de 700 data centers, garantissant une interconnexion optimisée et une performance réseau de bout en bout.

Global Fabric connecte les entreprises multinationales de manière sécurisée, flexible et fiable. Il simplifie et accélère le déploiement ainsi que la montée en charge de leur interconnectivité avec des tiers, tels que leurs clients et fournisseurs, sur l’ensemble de leur chaîne de valeur numérique.

Global Fabric offre une visibilité et un contrôle total sur les réseaux d’accès et cœur de réseau. Il permet aux entreprises d’optimiser la performance de bout en bout de leurs workloads, depuis les utilisateurs et appareils situés dans les bureaux, usines et autres sites opérationnels, jusqu’au cœur multi-cloud interconnectant applications et services numériques dont l’IA.

Reposant sur une architecture entièrement résiliente, il est proposé avec différentes options de gestion. Alors que les réseaux traditionnels nécessitent des semaines pour configurer ou modifier la connectivité, Global Fabric la configure en un instant.

La plateforme mondiale d’Equinix interconnecte plusieurs clouds hébergeant les applications, solutions et marketplaces qui soutiennent l’économie numérique. Elle offre un accès à près de 2 000 services réseau, environ 3 000 services cloud et IT, plus de 400 services de contenu et de médias numériques, ainsi qu’à plus de 4 800 entreprises.

Ce partenariat renforce la capacité de BT à proposer à ses clients un large choix de points d’interconnexion stratégiques, leur permettant de connecter numériquement leur entreprise avec leurs partenaires, fournisseurs, clients et autres parties prenantes sur toute leur chaîne de valeur.

L’initiative s’appuie sur le partenariat entre BT Group et Equinix en matière de communications quantiques sécurisées, faisant suite à leur première interconnexion de data centers au Royaume-Uni utilisant cette technologie.

Selon le Global Interconnection Index d’Equinix, les écosystèmes numériques connaissent une croissance exponentielle. D’ici la fin 2025, 80% des interactions commerciales interentreprises devraient se dérouler via des canaux numériques. En intégrant les chaînes de valeurs sectorielles, les entreprises leaders innovent à un rythme 25 % plus élevé que leurs concurrentes.