BSO Acquiert InterCloud

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La proposition de BSO a été retenue parmi d’autres offres pour sa capacité à garantir la continuité des services pour l’ensemble des clients d’InterCloud tout en apportant une valeur ajoutée significative grâce à l’intégration de ses technologies et services innovants. Cette acquisition marque une étape majeure dans la stratégie de développement de BSO, consolidant sa position mondiale dans la connectivité haute performance et l’optimisation des solutions Cloud pour des entreprises de toutes tailles.

Un enjeu stratégique dans un contexte de Cloud computing en forte croissance

L’acquisition d’InterCloud permet à BSO d’étendre de manière significative son portefeuille de solutions, offrant désormais un accès direct et sécurisé à un large éventail de plateformes Cloud, tout en renforçant son infrastructure de connectivité. Dans un contexte où les entreprises font face à une accélération de la transition vers le Cloud et à des besoins de plus en plus complexes en matière de sécurité, de performance et de souveraineté des données, cette opération vise à offrir des solutions sur-mesure capables de répondre aux défis uniques de chaque secteur.

Une transformation accélérée pour les clients d’InterCloud et de BSO

Pour les clients d’InterCloud, cette acquisition garantit une transition sans heurts tout en assurant la pérennité des services critiques auxquels ils sont habitués. De plus, l’infrastructure mondiale de BSO, sa présence étendue sur plus de 240 points de présence dans 33 pays, et ses capacités uniques en matière de connectivité haute performance apporteront des bénéfices tangibles : réduction de la latence, amélioration de la résilience des infrastructures et un accès simplifié à des solutions de Cloud computing diversifiées et intégrées.

Des synergies de croissance et d’innovation pour le futur du Cloud

L’intégration des technologies d’InterCloud permettra à BSO de renforcer son expertise dans l’optimisation des réseaux Multi-Cloud, de la gestion de la sécurité et de la gouvernance des données, mais aussi de répondre de manière plus agile aux besoins d’innovation des entreprises. Cette acquisition facilite également l’accélération de la stratégie de BSO dans des secteurs où l’excellence des services Cloud est essentielle, notamment la finance, la santé, les infrastructures critiques et l’industrie de l’énergie.

En outre, BSO met en œuvre des synergies opérationnelles et commerciales majeures, tirant parti de ses 11 bureaux à travers le monde, de son réseau étendu et de ses partenariats solides avec des acteurs de premier plan du secteur technologique et Cloud, pour offrir une connectivité encore plus rapide, fiable et sécurisée.