Broadcom lance VeloSky

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Broadcom Inc. annonce VeloSky, une solution de convergence réseau qui permet aux fournisseurs de services de communication (FSC) d’offrir une connectivité intégrée par fibre optique, réseau cellulaire et satellite grâce à un seul appareil. VeloSky facilite l’adoption et l’utilisation des offres 5G et satellite des fournisseurs de services qui pourront ainsi générer de nouvelles sources de revenus et diversifier leurs modèles économiques. La nouvelle solution VeloSky repose sur l’architecture VeloRAIN (Robust AI Networking) qui délivre des niveaux sans précédent de visibilité, de hiérarchisation et d’automatisation pour les réseaux des entreprises, afin de renforcer l’efficacité de leurs opérations et d’optimiser l’expérience utilisateur. (Lire le communiqué de presse de VeloRAIN).

Les entreprises s’appuient de plus en plus sur des applications qui exigent une faible latence, une large bande passante et une sécurité à toute épreuve. Pourtant, les fournisseurs de services qui cherchent à répondre à ces besoins de connectivité, de sécurité et de qualité d’expérience rencontrent des défis majeurs, en particulier dans des environnements qui combinent différentes infrastructures comme la 5G, la fibre optique et le satellite.

VeloSky relève ces défis en intégrant les réseaux câblés et sans fil au sein d’une solution unique aux multiples fonctionnalités :

• Traitement prioritaire du trafic réseau critique pour les entreprises : VeloSky permet aux entreprises de prioriser le trafic critique afin d’optimiser l’expérience des applications en utilisant différentes combinaisons de connexions : avec et sans fil en parallèle, ou sans fil seulement, avec un ou deux modes de connexion. Pour maximiser l’efficacité des applications, le dispositif est doté d’une fonction d’optimisation dynamique des trajets multiples (DMPO) qui permet d’acheminer le trafic en fonction d’indicateurs de performance en temps réel.

• Gestion de la bande passante : VeloSky s’appuie sur le découpage dynamique basé sur l’application (DABS) pour moduler l’allocation de bande passante en donnant la priorité aux applications essentielles. La solution utilise les normes industrielles des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) relatives au découpage du réseau, et garantit ainsi la fiabilité des performances, même en cas d’encombrement du réseau.

• Fonctions de sécurité complètes : VeloSky intègre des services de pare-feu améliorés (EFS) pour offrir une protection centralisée et évolutive contre les menaces à l’aide d’un large éventail d’outils : détection et prévention des intrusions, filtrage des URL, inspection dynamique des services L4-L7, filtrage des IP malveillantes et segmentation du trafic. Il assure ainsi une sécurité complète sans pare-feu externe.

• Simplification des opérations : La plateforme unifiée fournie par VeloSky intègre la visibilité et le contrôle du réseau et de la sécurité, et cette simplification allège le temps et les dépenses consacrés aux opérations.

En unifiant différents types de réseaux et en simplifiant la gestion, la valeur ajoutée de VeloSky se double d’un gain d’efficacité opérationnelle pour les fournisseurs de services.

VeloSky simplifie la gestion multi-réseaux

VeloSky propose une plateforme convergente entièrement unifiée qui intègre parfaitement les réseaux câblés et sans fil au sein d’un plan de gestion unique. Grâce à son architecture combinant des services avancés de mise en réseau et de sécurité, les entreprises disposent de tous les outils nécessaires pour optimiser les performances de leurs applications tout en protégeant leurs réseaux. VeloSky est spécialement conçu pour les réseaux des fournisseurs de services et s’y intègre étroitement. La plateforme prend en charge les connexions filaires, l’accès sans fil 5G fixe et les connexions par satellite. Grâce à la convergence des réseaux câblés et sans fil, tous les types de connectivité sont pris en charge sans matériel spécifique. En outre, la console unifiée de VeloSky offre des capacités d’approvisionnement sans contact, de surveillance, de visibilité et de dépannage pour la fibre, l’accès fixe sans fil et le satellite. Le résultat : une gestion du réseau plus simple, une efficacité accrue et des dépenses réduites, avec une connectivité continue et transparente pour tous les utilisateurs.

Avec VeloSky, les fournisseurs de services ont toutes les cartes en main pour rationaliser leurs opérations et améliorer la connectivité. Ils peuvent élaborer des solutions répondant aux besoins de sécurité, d’évolutivité et de fiabilité des entreprises, pour conserver leur avantage compétitif et rester à la pointe de l’innovation face à l’évolution constante du paysage numérique. VeloSky est disponible dès aujourd’hui.