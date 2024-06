Broadcom dévoile les dernières innovations de VMware Cloud Foundation

juin 2024

VCF est spécifiquement conçu pour moderniser l’infrastructure et accélérer l’innovation. Les entreprises peuvent ainsi bénéficier de capacités intégrées de calcul, de mise en réseau, de stockage, de gestion et de sécurité sur n’importe quel environnement. VCF propose également une intégration native avec Kubernetes, et assure ainsi la prise en charge des workloads des VM et conteneurisés sur une même plateforme. Les entreprises peuvent également déployer des workloads d’IA/de machine learning avancés à l’échelle, et bénéficier de capacités intégrées de services de données. Les équipes informatiques peuvent quant à elles optimiser les coûts et performances, protéger l’ensemble de l’entreprise des risques, et aider les équipes métiers à se focaliser sur les résultats plutôt que sur le déroulement des opérations, grâce à des outils avancés d’observabilité et de collecte d’informations. Les clients de VCF bénéficient de capacités adaptées pour chaque étape de leur parcours vers le Cloud privé, de l’adoption (Day Zero) aux activités d’exploitation (Day Two). En outre, la portabilité des licences leur permet de se procurer des abonnements pour la nouvelle version de VCF, et de migrer librement depuis leur environnement interne aux point d’accès de leur choix.

Voici les nouveautés annoncées :

• Modernisation de l’infrastructure : la fonctionnalité VCF Import permettra d’intégrer des environnements vSphere et vSAN existants dans VMware Cloud Foundation. La gestion et l’optimisation des ressources seront ainsi centralisées, sans qu’il soit nécessaire de revisiter entièrement l’environnement du client. Cette nouveauté transformera les environnements actuels, et permettra de gagner en efficacité, de réduire les coûts et de réduire les délais de rentabilisation. En outre, VCF proposant désormais une prise en charge complète des clusters vSAN Max et vSAN ESA étendus, les entreprises bénéficieront de capacités de stockage désagrégé de l’ordre du pétaoctet, et d’une disponibilité en mode actif/actif. Enfin, le nouveau VCF Edge offrira une configuration de VMware Cloud Foundation optimisée pour la périphérie de réseau. Les clients pourront ainsi gérer leurs ressources de manière évolutive, rentable, flexible, simple, et profiter d’une infrastructure cohérente de l’edge au data center.

• Cloud Experience for Developers : la nouvelle version de VCF facilitera le déploiement et la gestion des applications grâce à des modèles de démarrage rapide, une intégration réseau simplifiée, et des informations ciblées sur les performances. Cela se traduira par des délais de mise en marché plus courts, et par une hausse de productivité pour les développeurs. VCF offrira en outre Tanzu Kubernetes Grid (TKG) sous forme de service indépendant. Des versions asynchrones de TKG seront ainsi livrées selon l’évolution d’Upstream Kubernetes, afin que les développeurs bénéficient rapidement des toutes les versions. Grâce aux capacités de mise en réseau de VCF, ces derniers pourront également se concentrer sur le code et les tests au lieu de s’occuper d’exigences réseau complexes, ce qui facilitera la collaboration entre équipes de développement et rendra les pipelines CI/CD plus efficaces. Les améliorations apportées permettront de procéder à des paramétrages et configurations rapides pour passer des réseaux locaux virtuels traditionnels à des réseaux virtuels NSX avancés. Enfin, VMware Avi Load Balancer with VCF propose un équilibrage de charge en tant que service pour les équipes DevOps et AppOps, qui peuvent ainsi déployer de telles fonctions selon les besoins de leurs applications.

• Sécurité et résilience : VCF et ses modules (tels que VMware Live Recovery et VMware vDefend) proposent une sécurité contre les déplacements latéraux, garantissent l’intégrité des Clouds privés, offrent une meilleure disponibilité, optimisent les performances réseau, assurent une prévention contre les logiciels malveillants/ransomware, le tout sans négliger la protection des données. Le nouvel ESXi Live Patching permet ainsi aux administrateurs d’appliquer des patchs critiques à des hôtes ESXi sans ouvrir la moindre fenêtre de maintenance. De plus, grâce à l’outil Flexible VCF Component Upgrade, il est possible d’appliquer les derniers correctifs disponibles au moment de la mise à niveau vers une nouvelle version de VCF. Toutes ces nouveautés réduisent la durée des interruptions de service, rationalisent la gestion des patchs, et augmentent la fiabilité des systèmes. De plus, la prise en charge de deux DPU avec vSphere Distributed Services Engine permettra de garantir la continuité de service et d’être prémuni contre les défaillances mais aussi d’assurer une isolation complète de chaque DPU, et de doubler la capacité de transfert de charge de chaque hôte. Enfin, grâce à vSAN Data Protection, les administrateurs pourront protéger et récupérer plus aisément des VM face aux risques de suppressions accidentelles et d’attaques de ransomwares. Aussi, la sécurité latérale de VMware vDefend renforcera l’évolutivité des pare-feu distribués et périmétriques, l’intégration avec des systèmes de gestion des informations et événements de sécurité (SIEM) pour une meilleure prévention des ransomwares se déplaçant latéralement. Elle renforcera également les capacités internes de détection et réponse aux incidents sur site (NDR) dans le cadre du tri des menaces. Enfin, l’intégration de VMware Avi avec SDDC Manager rationalisera la gestion du cycle de vie des logiciels Avi, de leur déploiement à leur provisionnement, en passant par leur exploitation.

« L’enthousiasme et les préoccupations que suscitent l’IA générative et la sécurité des données accentuent le besoin de Clouds privés. Les entreprises doivent s’assurer que leurs données privées ne se retrouvent pas dans un modèle d’IA public », déclare Dave McCarthy, Research Vice President, Cloud and Edge Services, Worldwide Infrastructure Research, IDC. « Les choix des entreprises en matière de Clouds privés dépendront de leurs propres exigences, qu’il s’agisse de mettre à jour une infrastructure existante, de promouvoir les besoins de leur communauté de développeurs ou de créer un environnement plus sécurisé et plus fiable pour prendre en charge une nouvelle génération d’applications d’IA/de ML. En tant que plateforme de Cloud privé, VMware Cloud Foundation continue d’évoluer, et les dernières innovations proposées par Broadcom devraient aider les entreprises de toutes tailles à en accélérer l’adoption. »

Optimisation des infrastructures informatiques avec VMware vSphere Foundation

Au cours des dix dernières années, la virtualisation a aidé des centaines de milliers d’organisations à simplifier leurs environnements informatiques. Mais aujourd’hui, leurs exigences ont changé. Les départements informatiques doivent s’adapter pour prendre en charge des applications basées sur l’IA/le machine learning, répondre aux exigences des développeurs, et faire face aux menaces contemporaines, tout en assumant plus de responsabilités avec moins de collaborateurs. VMware vSphere Foundation est une version évoluée de la solution VMware vSphere qui répond à leurs besoins actuels en améliorant leur efficacité opérationnelle, en offrant une sécurité renforcée, et en optimisant les performances des workloads, afin d’accélérer l’innovation. La dernière mise à jour de vSphere Foundation apportera les innovations suivantes :

– La technologie ESXi Live Patching pour des mises à jour plus rapides sans temps d’arrêt ;

– L’accès simplifié pour les développeurs à une infrastructure en libre-service via le plan de contrôle de vSphere IaaS, et une interface permettant de consommer en local différents services d’infrastructure (machines virtuelles et stockage) ;

– Tanzu Kubernetes Grid Service devient un service indépendant, et offrira des mises à jour asynchrones permettant aux clients d’utiliser plus rapidement les dernières versions d’Upstream Kubernetes ;

– La gestion simplifiée de tous les composants de vSphere Foundation grâce à une console offrant un inventaire global, des diagnostics simplifiés, une gestion centralisée des certificats et des licences unifiées ;

– Une meilleure expérience utilisateur et une sécurité renforcée grâce à la généralisation de l’authentification unique à tous les composants du produit.

Disponibilités

VMware Cloud Foundation 5.2 et VMware vSphere Foundation 5.2 seront disponibles au 3e trimestre de l’exercice 2024 de Broadcom.