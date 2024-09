Bpifrance entre au capital de Yousign

septembre 2024 par Marc Jacob

Yousign accueille Bpifrance via son fonds Digital Venture à son capital pour soutenir le déploiement d’une plateforme souveraine européenne de signature électronique répondant aux exigences les plus strictes en matière de conformité et de sécurité.

Le soutien de la banque publique d’investissement va permettre à Yousign de renforcer son positionnement de leader européen de la signature électronique avec deux objectifs principaux :

• Souveraineté numérique : Devenir un acteur clé de la souveraineté numérique en Europe en offrant une solution de signature électronique conforme aux normes de sécurité les plus strictes et aux réglementations de chaque pays.

• Expansion sectorielle : Accélérer son déploiement auprès d’un plus large éventail d’entreprises, notamment des grands éditeurs de logiciels, et renforcer sa présence dans des secteurs hautement réglementés comme le notariat, la santé et la finance.

En Europe, la majorité des entreprises ont digitalisé leurs processus de contractualisation avec leurs clients, leurs partenaires commerciaux et même leurs employés. Ce gain d’efficacité comporte un risque d’exposition des données critiques lorsque des prestataires anglo-saxons, dont les standards de protection des données sont moins exigeants qu’en Europe, sont impliqués.

Yousign est le seul acteur européen certifié eIDAS d’envergure suffisante pour répondre à ce besoin pour les entreprises européennes de garantir, au-delà de la conformité de leurs accords, un traitement souverain de leurs données stratégiques. Le soutien de Bpifrance s’inscrit dans ce cadre, et illustre l’enjeu institutionnel de l’émergence d’une plateforme souveraine européenne.

Fondée en 2013, Yousign rassemble à ce jour plus de 20 000 clients en Europe (principalement en France, Allemagne et Italie) et s’adresse aux professionnels et particuliers.

Yousign accompagne les entreprises de la création des documents (formulaires automatisés) à la signature (signature électronique, signature électronique avancée, signature électronique qualifiée, cachet électronique) tout en respectant les exigences Européennes de sécurité et de reconnaissance légale.

L’acteur français ambitionne de couvrir l’ensemble de la chaîne de dématérialisation contractuelle à court terme. Yousign atteindra la rentabilité de son modèle économique d’ici la fin de l’année 2025.