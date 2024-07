Box nomme Samantha Wessels Présidente EMEA

juillet 2024 par Marc Jacob

Box, Inc. annonce la nomination de Samantha Wessels. Elle rejoint l’équipe dirigeante de Box en tant que présidente Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Samantha Wessels fait bénéficier à Box de plus de 20 ans d’expérience dans le monde de la technologie. Elle a en effet occupé des postes de direction chez SNYK, société de cybersécurité spécialisée dans le cloud computing basée à Boston, chez Elastic, société de logiciels américano-néerlandaise, et NTT, opérateur de téléphonie leader du marché japonais des télécommunications.

La nomination de Samantha Wessels s’inscrit dans le cadre de l’engagement de Box à poursuivre ses investissements internationaux. Depuis son lancement dans la région EMEA en 2012, Box a établi une solide empreinte européenne avec des bureaux à Londres, Paris, Munich, Amsterdam et Varsovie. À la fin de l’année dernière, elle a ouvert des bureaux de recherche et développement ultramodernes à Varsovie dans la Varso Tower, gratte-ciel le plus haut de l’Union européenne. La société connaît une croissance soutenue dans la région avec des entreprises clientes de premier plan telles que la Met Police, AstraZeneca, Arriva, BETC, Rémy Cointreau et Eurostar. Toutes ont adopté la plateforme de gestion de Contenu Intelligent de Box pour mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail.

En plus de 20 ans de carrière, Samantha Wessels s’est forgé une solide réputation dans l’industrie technologique, en dirigeant des équipes performantes dans des entreprises SaaS et des intégrateurs de systèmes à grande échelle. Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente senior de l’international chez SNYK. Auparavant, Samantha Wessels était vice-présidente des ventes EMEA chez Elastic, où elle a mis en place une stratégie de commercialisation réussie à travers l’Europe sur des marchés clés. Elle a également occupé des postes de direction chez NTT, notamment en tant que directrice internationale des ventes du Cloud et vice-présidente senior des opérations et de l’activation des ventes du Groupe.