Box Intelligent Content Management¹ : Box annonce des innovations majeures

novembre 2024 par Marc Jacob

Box, Inc. annonce le lancement de nombreuses innovations alimentées par l’IA, qui ont pour objectif principal de révolutionner la façon dont les organisations gèrent leur contenu. Parmi ces innovations : Box AI Studio qui permet aux entreprises de créer et de déployer de puissants agents Box AI sur-mesure adaptés à leurs besoins spécifiques, et Box Apps, qui facilite plus que jamais la création d’applications pour les étapes commerciales essentielles en entreprise parmi lesquelles : la gestion des contrats, le traitement des factures, l’intégration des salariés, et bien d’autres. Box présente également Enterprise Advanced, un nouveau package qui combine toute la puissance de la plateforme Box Intelligent Content Management en une seule offre.

»

« Box continue d’ajouter des fonctionnalités innovantes à sa plateforme d’Intelligent Content Management pour accompagner le cycle de vie du contenu, y compris, plus récemment, la gestion des métadonnées et l’IA générative, permettant aux utilisateurs de générer une valeur commerciale supplémentaire à partir de données non structurées », commente Holly Muscolino, Vice-Présidente Group, IDC, Workplace Solutions. « Sa facilité d’utilisation, ses déploiements régionaux et ses solides capacités en matière de sécurité font de Box une option fiable pour les organisations de toutes tailles qui recherchent une plateforme moderne de services cloud de contenu intelligent SaaS. »

Depuis le lancement de Box AI en mai 2023, Box est à la pointe de l’IA de qualité professionnelle. Box a conçu Box AI pour être flexible et intégrer en toute sécurité les modèles de langage les plus puissants du moment, notamment Azure OpenAI Service de Microsoft, AWS Bedrock, Claude via AWS et Vertex AI de Google Cloud - avec d’autres modèles à venir.

Box AI Studio, dont le déploiement commencera en janvier 2025, offre aux entreprises encore plus de personnalisation et de contrôle sur la façon dont elles appliquent l’IA à leur contenu. Avec AI Studio, les administrateurs peuvent sélectionner leur modèle d’IA préféré dans la liste des partenaires de Box pour créer des agents d’IA Box sur mesure avec des prompts et des paramètres personnalisés pour répondre aux besoins et aux flux de travail spécifiques à leur secteur d’activité - aucun codage n’est nécessaire. Cette flexibilité est unique à Box. Elle permettra aux entreprises de combiner des modèles d’IA provenant de différents partenaires d’IA de confiance et de déployer des agents d’IA spécialisés qui sont personnalisés pour répondre à leur usage, d’une manière sécurisée et adaptée aux niveaux d’autorisations requis.

Avec Box AI Studio, les administrateurs pourront :

● Créer, tester et déployer de puissants agents Box AI qui amplifient les flux de travail dans toute l’organisation ;

● Basculer en toute simplicité entre différents modèles d’IA de pointe à l’aide d’un simple menu déroulant ;

● Développer des prompts personnalisés qui améliorent les performances pour des tâches ou des services spécifiques.

● Suivre et analyser les performances des modèles décisions fondées sur des données concernant les modèles qui fonctionnent le mieux pour différents cas d’utilisation ;

● Définir des niveaux d’autorisations et des contrôles d’accès pour une gestion facilité des personnes pouvant utiliser et personnaliser ces solutions intelligentes au sein de l’organisation ;

● Intégrer sans effort Box AI Studio dans les stack techniques et flux de travail existants sans aucune perturbation.

L’opportunité pour les entreprises de piloter et d’automatiser des flux de travail puissants et intelligents avec Box AI Studio est sans précédent et comprend des applications dans l’ensemble de l’entreprise, par exemple :

● Commercial : Un agent personnalisé Box AI Commercial, avec les instructions du prompt, pourra aider les équipes de vente en standardisant le format des synthèses des contrats générés par l’IA, répondre à des questions pertinentes et ciblées sur les contrats passés, les aperçus de données clients, tout en augmentant l’efficacité des ventes ;

● Marketing : Un agent personnalisé Box AI Marketing, qui a intégré les lignes directrices de la marque, les préférences du public cible et les formats de contenu, sera en mesure de générer des articles de blog, du contenu pour les médias sociaux et des textes marketing qui s’alignent sur les messages de l’entreprise, et les directives de la marque ;

● Service client : Un agent Box AI Service développé sur-mesure avec des instructions du prompt, sera en mesure de donner immédiatement aux salariés des réponses précises basées sur des catalogues de produits, des aperçus de données clients et des interactions passées, tout en réduisant considérablement les temps de réponse ;

● RH : Un agent Box AI People personnalisé avec les valeurs de l’entreprise et les directives des employés sera en mesure d’améliorer l’expérience du candidat avec des suivis opportuns tout en fournissant des informations exploitables à partir des commentaires des employés et des données de performance ;

● Produit : Un agent Box AI Product personnalisé avec les informations sur les produits - y compris les offres de produits actuelles et futures - sera en mesure d’ingérer les commentaires des clients, de résumer les lacunes et de proposer des FAQ pour répondre aux questions.

Box Apps permet d’accélérer les processus métier dans toute l’entreprise

Chaque équipe et service de l’entreprise exécute de multiples processus qui reposent en grande partie sur le contenu. Cependant, la technologie disponible pour les activer et les automatiser est souvent insuffisante : les mails et les feuilles de calcul manquent de puissance et sont manuels, tandis que les systèmes ECM existants sont trop complexes et difficiles à utiliser. En conséquence, les responsables informatiques et des différents services se trouvent dans l’incapacité de conduire la transformation ou d’améliorer la productivité de leurs équipes et des processus.

Box Apps, disponible dès aujourd’hui en version bêta, est une solution sans code. Elle facilite plus que jamais la création d’applications intelligentes gérant des processus métier centrés sur le contenu, à l’échelle de l’entreprise. Avec Box Apps, les utilisateurs peuvent créer des applications personnalisées incluant des tableaux de bord performants, des vues de contenu sur-mesure et une automatisation intégrée des flux de travail. Plus spécifiquement, Box Apps peut exécuter une extraction de métadonnées alimentée par l’IA, révolutionnant ainsi l’automatisation des processus métier centrés sur le contenu à l’échelle.

Box Apps va apporter une véritable transformation sur la manière dont les collaborateurs gèrent les flux de travails centrés sur le contenu, notamment :

● Les équipes RH pourront créer des applications liées à la politique de leur entreprise, appliqueront intelligemment des métadonnées aux politiques des employés, aux procédures internes et aux informations sur les avantages sociaux, afin de gérer systématiquement les processus de création, de mise à jour et de gestion de ces documents très consultés.

● Les équipes marketing pourront créer des applications d’actifs pour gérer des ressources multimédias riches tels que des graphiques, des images, des vidéos et plus encore, qui faciliteront l’acquisition, le stockage, la recherche, l’extraction et la collaboration avec les utilisateurs.

● Les équipes juridiques pourront créer des applications contractuelles pour automatiser l’extraction de métadonnées sur les contrats stockés de manière centralisée sur Box, avec des alertes d’expiration intégrées et des processus standardisés pour générer, réviser, approuver et envoyer des contrats pour signature.

● Les équipes comptables pourront créer des applications de transaction pour extraire intelligemment les métadonnées des factures, afin de les associer aux bons de commande existants et gérer efficacement le processus de suivi des transactions, de l’approbation au paiement.

● Les équipes commerciales pourront créer des applications de gestion de comptes qui accélèrent les cycles de négociation, en permettant aux vendeurs de trouver et de récupérer rapidement les accords de confidentialité, les propositions, les devis et les contrats.

Pour aider les entreprises à développer des solutions complexes d’automatisation des flux de travail, Box lance deux nouvelles fonctionnalités : Box Forms et Box Doc Gen, disponibles en version bêta dès aujourd’hui. Box Forms permet aux utilisateurs de concevoir et de publier facilement des formulaires web et mobiles attractifs, tandis que Box Doc Gen crée automatiquement des documents personnalisés dans Box en tirant des données de formulaires, d’applications tierces, d’applications personnalisées et de métadonnées. Avec Box Apps, Box Relay et Box Sign, les clients constatent déjà la valeur de l’utilisation d’une solution puissante et intégrée d’automatisation des flux de travail au sein de la plateforme Box, tandis que d’autres envisagent fortement de migrer vers le cloud avec Box et d’abandonner leurs anciens systèmes ECM sur site.

Amélioration de la sécurité et de la conformité

Box annonce également le lancement d’une nouvelle série de fonctions avancées en matière de sécurité des données et de conformité :

● Box Archive, qui simplifie la conservation à long terme des contenus et permet aux entreprises de respecter leurs obligations réglementaires et de conformité,

● Content Recovery, pour aider les organisations à récupérer rapidement et avec précision les contenus issus d’attaques de ransomware, en restaurant des milliers de fichiers en quelques heures au lieu de quelques jours.

Avec Box Archive, disponible en version bêta à partir de janvier, les administrateurs pourront :

● Assurer un accès contrôlé au contenu archivé en garantissant la propriété de l’entreprise et en le supprimant des fichiers des utilisateurs et des résultats de recherche pour permettre aux collaborateurs de se concentrer sur le travail actif et collaboratif tout en réduisant le risque de perte de contenu lors de la rotation des collaborateurs ;

● Accéder au contenu archivé dans Box instantanément et depuis n’importe quel endroit, pour donner aux utilisateurs le même temps de réponse que les fichiers actifs - contrairement aux concurrents où la récupération ou la restauration des données archivées peut prendre des heures, voire des jours ;

● Renforcer les contrôles et le respect des politiques, avec une gestion du cycle de vie du contenu de bout en bout pour aider les utilisateurs à maintenir sans effort les normes de gouvernance et de conformité, de la création à la suppression, tout en répondant aux exigences de conservation des secteurs réglementés, notamment le contrôle des documents dans les sciences de la vie, les mandats de conservation de la FINRA² dans les services financiers et les exigences d’archivage de la NARA³ dans le secteur public ;

● Répondre aux exigences réglementaires en s’appuyant sur Box Zones et Box Archive pour prendre en charge les besoins de résidence des données d’une organisation en stockant le contenu archivé dans la région géographique de son choix ;

● Préserver le contenu en s’assurant que la version finale ne peut pas être modifiée, permettant ainsi de répondre aux exigences de conformité et d’accélérer les processus lors des audits.

Les ransomwares restent la méthode d’attaque préférée des cybercriminels qui cherchent à pénétrer dans les organisations et à les compromettre, entrainant des conséquences dévastatrices. Des rapports récents indiquent que les attaques ransomware ont augmenté de 62 % en 2023, mettant ainsi en évidence la menace grandissante pour les entreprises. Le Content Recovery par Box offre une solution avancée pour atténuer l’impact des ransomwares, permettant aux entreprises de restaurer rapidement et précisément les fichiers compromis, que ce soit sur une base individuelle ou à grande échelle, assurant ainsi la continuité de l’activité.

Avec les fonctionnalités de Content Recovery, dont le déploiement devrait débuter en janvier, les entreprises pourront :

● Accélérer la récupération en réduisant considérablement le temps nécessaire à la restauration des fichiers, passant ainsi de plusieurs jours ou semaines à quelques heures seulement, quelle que soit l’ampleur de l’incident ;

● Gagner en visibilité sur les incidents ransomware potentiels en fournissant un tableau de bord qui montre une vision complète des fichiers modifiés ou éliminés pendant le délai identifié ;

● Restaurer avec précision en donnant aux administrateurs les moyens de cibler précisément les fichiers à restaurer à l’aide de plages de dates personnalisables, en segmentant les fichiers en fonction des actions effectuées sur eux ou en effectuant une recherche par nom de fichier, au lieu de simplement rétablir le système à partir d’un instantané ;

● Restaurer à l’échelle en rationalisant le processus de restauration, ce qui permet aux administrateurs de sélectionner le contenu qu’ils souhaitent récupérer et de le restaurer en quelques clics ;

● Synchroniser rapidement sur Box Drive en faisant en sorte que le contenu restauré soit automatiquement sauvegardé sur Box, ce qui garantit une interruption minimale de l’activité.

Box présente Enterprise Advanced

Box présente un nouveau package Enterprise Advanced, qui permet aux clients d’accéder via une seule offre à toute la puissance de la plateforme Intelligent Content Management.

Enterprise Advanced intègre toutes les fonctionnalités actuellement disponibles dans le plan Enterprise Plus, ainsi que les nouvelles fonctionnalités de gestion intelligente de contenu suivantes, annoncées aujourd’hui à BoxWorks :

● Box AI Studio

● Box Apps

● Box Forms

● Box Doc Gen

● Box Archive

● Téléchargements de fichiers d’une capacité de 500 Go

● Outils améliorés pour les développeurs améliorés et allocation d’API plus importante.

Le nouveau package Enterprise Advanced sera disponible à l’achat à partir de janvier 2025.

Le Fond à Impact de Box

Pour sa quatrième année, le Box Impact Fund soutient les organisations qui poursuivent des projets de transformation numérique dans l’un des trois domaines thématiques de Box.org : la protection de l’enfance, la réponse aux crises et l’environnement. Chaque bénéficiaire recevra une subvention de 25 000 $ pour un total de 150 000 $ afin d’aider à financer des missions essentielles et qui visent à transformer numériquement le lieu de travail des organisations à but non lucratif. La nouveauté de cette année est l’accent mis sur les projets qui impliquent l’IA dans le cadre de la proposition de transformation numérique. Parmi les anciens lauréats figurent Foster America, NatureServe, Sesame Street et l’International Refugee Assistance Project.

Les candidatures sont ouvertes du 12 novembre au 9 décembre 2024. Pour en savoir plus et postuler, rendez-vous sur https://www.box.org/impact-fund.

¹Intelligent Content Management : La gestion intelligente du contenu

²La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) est une organisation américaine privée chargée de réguler le marché du courtage et de la vente d’actions.

³ The National Archives and Records Administration (NARA)