BonjourCyber annonce son obtention du label France CyberSecurity

février 2024 par Marc Jacob

La réalité du risque Cyber pour les PME et ETI

Les chiffres ne mentent pas : en 2023, la moitié des entreprises ont subi des cyberattaques, un signal d’alarme pour le secteur des PME et ETI. Ces entreprises, souvent perçues comme des cibles moins protégées, sont en réalité des proies privilégiées pour les cybercriminels. Leur taille plus modeste ne les rend pas moins vulnérables ; au contraire, leur moindre capacité à se défendre font d’elles des cibles idéales. Avec 50% des attaques ciblant spécifiquement les PME et ETI, le risque n’est pas une possibilité lointaine, mais une réalité pressante.

Alarmant mais vrai, 86% des PME et ETI n’ont pas encore pris de mesures significatives pour améliorer leur sécurité informatique. Cette négligence expose non seulement leurs données et celles de leurs clients à des risques élevés, mais menace également leur réputation et leur viabilité à long terme. Dans un monde où les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées, investir dans la cybersécurité n’est pas un luxe, mais une nécessité.

Une offre de test d’intrusion subventionnée par la Région Île-de-France

Face à cette menace, la Région Île-de-France a mis en œuvre une politique ambitieuse de cybersécurité, qui comprend un volet préventif reposant sur le dispositif “Chèques cyber”. Cette subvention sous forme de chèque diagnostic cyber, aide les PME et ETI à identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre pour renforcer leur niveau de sécurité. La subvention peut aller jusqu’à 5.000€, soit 80% du coût d’un test d’intrusion chez BonjourCyber.

En s’associant au dispositif de la Région Île-de-France, BonjourCyber souhaite rendre la cybersécurité encore plus simple et accessible pour les PME et ETI. Parmi ses solutions, la startup propose notamment « HackMeIfYouCan® », un service de test d’intrusion (PenTest) qui consiste à simuler une attaque sur le système d’information d’une entreprise, afin d’en évaluer la résistance et d’identifier les failles à corriger.

Grâce à la subvention de la Région Ile-de-France, les entreprises qui choisissent HackMeIfYouCan peuvent bénéficier du chèque diagnostic cyber, qui leur permet de financer 80% du coût de l’audit, dans la limite de 5.000 euros.

“La Région Ile-de-France est engagée dans le soutien aux PME et ETI, qui sont le poumon économique de notre territoire. La cybersécurité est un domaine stratégique, qui nécessite des compétences et des technologies de pointe. C’est pourquoi nous avons mis en place le dispositif “les chèques cyber”, qui permet aux PME et ETI de bénéficier de l’expertise de prestataires qualifiés et référencés, pour sécuriser leur système d’information”, affirme Valérie Pécresse, la présidente de la Région Ile-de-France.

Les PME éligibles sont celles qui :

Comptent entre 10 et 249 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ ou dont le total bilan n’excède pas 43 M€,

Qui n’appartiennent pas à un groupe dépassant ces seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires,

Dont le siège et/ou l’établissement est situé en Île-de- France,

Immatriculées depuis au moins 6 mois au Registre du commerce et des sociétés et/ou au Répertoire des métiers,

Qui ne répondent pas à la notion d’entreprises en difficulté.

Pour bénéficier de la subvention, les experts de BonjourCyber accompagnent les PME dans leurs démarches administratives où ces dernières doivent déposer leur demande d’aide sur la plateforme www.mesdemarches.iledefrance.fr, puis transmettre leur demande de versement en joignant la facture acquittée relative au diagnostic, dans un délai maximal de 12 mois.

L’offre de test d’intrusion subventionnée par la Région Ile-de-France comprend :

Un test d’intrusion externe ou interne, selon le périmètre défini par le client,

Un rapport d’audit complet, qui comprend une description détaillée de chaque vulnérabilité, son impact potentiel et des recommandations pour sa correction,

Une restitution en visio-conférence, pour commenter le rapport et s’assurer de sa bonne compréhension par le client.