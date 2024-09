Boiron migre vers le cloud Azure avec Ippon Technologies

septembre 2024 par Marc Jacob

Soucieux d’améliorer l’expérience utilisateur de ses patients et des professionnels de santé, Boiron, laboratoire pharmaceutique leader mondial de l’homéopathie, a entrepris une profonde transformation digitale en confiant à Ippon Technologies la mise en œuvre de cette transformation. Boiron a mis en place une équipe dédiée de 17 experts, la "Digital Factory", chargée de concevoir et développer des solutions digitales innovantes.

Une stratégie de centralisation et de vélocité

Initialement, les applications numériques de Boiron étaient développées par différentes directions métiers, ce qui entraînait des incohérences et des coûts élevés. Face à ces défis, la décision a été prise de centraliser ces développements pour plus de cohérence et de maîtrise des coûts. Pour gagner en agilité et en rapidité d’exécution, le choix du cloud s’est imposé naturellement, et plus précisément, le choix d’Azure, en raison du partenariat historique de Boiron avec Microsoft.

Collaboration avec Ippon Technologies

Pour réussir cette transition vers le cloud, Ippon Technologies a accompagné Boiron sur plusieurs aspects cruciaux :

1. Architecture : Une architecture cloud complète a été élaborée à partir d’une feuille blanche, centrée sur un cluster Kubernetes géré par Azure (AKS).

2. Amélioration continue : Amélioration des infrastructures Cloud et DevOps incluant le déploiement de Falco pour renforcer la sécurité, l’optimisation de l’utilisation de Datadog pour la surveillance des applications, ainsi que la mutualisation du code avec Terraform et GitLab CI.

3. Automatisation : Des pipelines GitLab CI ont été créés pour permettre des déploiements continus et réguliers des applications.

4. Formation : Les équipes internes de Boiron ont été formées aux méthodologies DevOps, avec des sessions spécifiques sur Kubernetes, Azure et Terraform.

5. Optimisation des coûts (FinOps) : Un effort particulier a été fait pour réduire les coûts de l’infrastructure, avec des optimisations permettant d’économiser 3600 € par mois.

Les clés de la réussite

Des processus automatisés et agiles

L’automatisation des déploiements a été une priorité dès le début. Des pipelines GitLab CI ont été mis en place pour répondre à ce besoin, et des environnements de test générés à la volée ont été conçus pour faciliter le travail des développeurs.

Optimisation des infrastructures avec Falco et Datadog

Les équipes ont investi du temps dans l’amélioration des infrastructures définies, déployant des solutions de sécurité comme Falco, optimisant l’utilisation de Datadog pour la surveillance des applications, et mutualisant le code Terraform et GitLab CI.

« Grâce à notre expertise en matière de cloud et de DevOps, nous avons permis à Boiron de gagner en agilité et de réduire ses coûts de manière significative. » Pierrick Robic-Butez Ingénieur Cloud & devOps, Ippon Technologies

Des résultats concrets

La collaboration entre Boiron et Ippon a été couronnée de succès avec quatre produits digitaux déployés dans 15 pays, une trentaine de sites en ligne, une disponibilité de 99,87 %, et des économies substantielles réalisées. Cette transition vers le cloud Azure a permis à Boiron de reprendre le contrôle de ses activités digitales, tout en optimisant coûts et performances.

« Ippon Technologies a été un partenaire stratégique pour Boiron, apportant son expertise technique et sa capacité à former nos équipes internes, ce qui a été crucial pour le succès de notre transition vers le cloud Azure. » a déclaré Thibault Buisse, Responsable du service Digital chez Boiron.