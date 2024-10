Board of Cyber nomme Alexandre Hamilton-Clark Chargé des relations institutionnelles et internationales

octobre 2024 par Marc Jacob

Dans un contexte de croissance de Board of Cyber, Alexandre Hamilton-Clark aura la responsabilité du renforcement des relations avec l’ensemble des associations, fédérations et acteurs de l’écosystème professionnel, l’animation du réseau de partenaires en Europe, et le développement international de l’entreprise.