Board of Cyber et l’Institut Mines-Télécom lauréats de France 2030 pour leur projet EVA2026

septembre 2024 par Marc Jacob

Le consortium formé par Board of Cyber et le laboratoire SAMOVAR de l’Institut Mines-Télécom se voit attribuer un financement de 2,3 millions d’euros au titre du plan France 2030 pour le développement de technologies d’évaluation automatisée de la performance cyber.

Le projet « EVA2026 », d’un montant total de 3,2 millions d’euros, conjuguera le savoir-faire de Board of Cyber en matière de systèmes d’évaluation automatisés, et l’expertise du laboratoire SAMOVAR dans la gestion des données hétérogènes, l’extraction d’information et la modélisation de raisonnement.

Le consortium poursuit un double objectif. Le premier est d’optimiser les algorithmes de collecte, de cartographie et de corrélation des actifs évalués pour les organisations. Le second est de développer un arsenal de solutions d’évaluation SaaS afin de produire une vision holistique de l’exposition aux risques cyber, pour les organisations de toutes tailles, publiques et privées.

Les équipes du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) ont salué la qualité et l’ambition de ce projet qui s’inscrit dans l’objectif de l’Etat français de faire émerger des solutions innovantes pour l’évaluation de cybersécurité et de renforcer sa souveraineté numérique.

Le Plan d’investissement France 2030

Présenté en 2021 par le Président de la République, « France 2030 » vise à transformer durablement des secteurs clefs de notre économie par l’innovation technologique et industrielle, et positionner la France comme un leader du monde de demain. Le plan prévoit d’investir 54 milliards d’euros dans des entreprises, universités, et organismes de recherche engagés dans les filières stratégiques, pour leur permettre de répondre de manière compétitive au monde de demain. L’enjeu est de faire émerger les futurs champions pour renforcer la souveraineté française dans des secteurs-clés. Le plan est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche, Bpifrance et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Samovar, un laboratoire de pointe dans le traitement de la data

Créé en 2001, le laboratoire « Services répartis, Architectures, Modélisation, Validation, Administration des Réseaux » (SAMOVAR) est le laboratoire de recherche propre de Télécom SudParis et l’un des 30 laboratoires de l’Institut Polytechnique de Paris. Animé par une centaine d’enseignants-chercheurs et une centaine de doctorants, il a pour vocation de développer la recherche dans le domaine des Sciences et Technologies du numérique, notamment la cybersécurité et la confiance numérique.