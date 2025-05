BlueVoyant wird von einem führenden unabhängigen Marktforschungsunternehmen als bemerkenswerter Anbieter von Managed Detection and Response (MDR) in Europa anerkannt

Mai 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

BlueVoyant wurde in der neuesten Forrester-Studie The Managed Detection And Response Services In Europe Landscape, Q2 2025 als bemerkenswerter Anbieter von Managed Detection and Response (MDR) Services ausgezeichnet. Der Bericht hilft Sicherheits- und Risikofachleuten zu verstehen, welchen Nutzen sie von MDR-Anbietern in Europa erwarten dürfen und worin sich die Anbieter unterscheiden. Er unterstützt sie dabei, je nach Größe und Marktfokus ihres Unternehmens, ihre jeweiligen Optionen in Augenschein zu nehmen.

Im Jahr 2024 steigerte BlueVoyant seinen EMEA-Umsatz um 70 Prozent. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 ist das Unternehmen im EMEA-Raum aktiv. In diesem März eröffnete BlueVoyant, als Teil einer millionenschweren Investition in der Region, ein Security Operations Centre (SOC) in Cork, Irland, 2024 ein SOC und Customer Experience Centre in Leeds, England. In der gesamten EMEA-Region beschäftigt BlueVoyant mehr als 120 Sicherheitsexperten.

BlueVoyant vertritt die Ansicht, dass die Aufnahme in den Forrester-Report die positiven Auswirkungen der kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens bestätigt, mit denen es europäische Organisationen bei der Bewältigung der wachsenden Herausforderungen in den Bereichen Cybersicherheit und Compliance unterstützt.

Cybersicherheitsteams haben mit der Durchsetzung von EMEA-Vorschriften, wie NIS2 und DORA, der Europäischen Union sowie neuen Cyberbedrohungsvektoren zunehmend zu kämpfen. Um die wichtigsten Bedrohungen über alle Angriffsflächen hinweg schnell zu finden und zu entschärfen, benötigen sie einen ganzheitlichen Managed Security Service der nächsten Generation.

Bewährte MDR-Expertise für europäische Unternehmen

Die fortschrittlichen MDR-Services von BlueVoyant schützen europäische Unternehmen jeder Größenordnung vor Cyberbedrohungen. Als Microsofts Worldwide Security Partner of the Year 2024 verfügt BlueVoyant über eine ausgewiesene Expertise in der Microsoft Security Suite, einschließlich Sentinel und Defender, um, als Teil des MDR-Service des Unternehmens, Sicherheit und Kosteneffizienz dieser Lösungen zu maximieren.

In seinem Bericht bringt Forrester auf den Punkt, wie Unternehmen durch Partnerschaften mit MDR-Anbietern einen Mehrwert erzielen können. Laut Forrester „nutzen Sicherheits- und Risikofachleute in Europa MDR-Dienstleister, um eine 24x7-Sicherheitsüberwachung zu erhalten, die SOC-Expertise zu verbessern, bei der Reaktion auf Vorfälle zu helfen oder diese zu leiten, Stabilität zu gewährleisten, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, Ziele bei der Bedrohungsjagd zu erreichen, die Gewissheit zu bieten, dass sich keine ausgeklügelten Angreifer und eingebetteten Bedrohungen im System befinden, und die Sicherheitsrichtung strategisch zu gestalten, indem Lücken identifiziert und Verbesserungen priorisiert werden.“

Der MDR von BlueVoyant bietet das gesamte Spektrum dieser Vorteile, unterstützt Unternehmen bei der schnellen Reaktion auf Bedrohungen nach einem Cybervorfall sowie bei proaktiven Services zur Stärkung ihrer Cyber-Resilienz.

Die Leistung von MDR plus proaktive Sicherheitsdienste

Laut der Studie The Forrester Wave™: Managed Detection And Response Services, Q1 2025, „reichen Erkennung und Reaktion für Anbieter nicht mehr aus; Kunden verlangen jetzt, dass ihre MDR-Anbieter proaktiver werden. Die Fähigkeit eines MDR-Anbieters, die Sicherheit seiner Kunden positiv zu beeinflussen, ist jetzt genauso wichtig wie seine Fähigkeit, Bedrohungen zu finden.“

Zusätzlich zu MDR bietet die BlueVoyant Cyber Defence-Plattform Folgendes an:

• Supply Chain Defence (Risikomanagement von Drittanbietern): Identifizierung und Reduzierung von Risiken, die von Lieferanten, Anbietern und anderen Dritten ausgehen

• Schutz vor digitalen Risiken: Erkennung von und Reaktion auf externe Cyber-Risiken, wie z. B. Missbrauch der Marken-Identität, Phishing, gestohlene Daten und mehr

• Proaktive Verteidigung: Proaktiver Ansatz zum Management von Angriffsflächen, der ein Management von Schwachstellen, ein externes Angriffsflächenmanagement, Penetrationstests, eine Phishing-Sensibilisierung, Dark-Web-Bedrohungsforschungen und ein Konfigurationsmanagement beinhaltet

BlueVoyant wurde auch in den Globalreport The Managed Detection and Response Services Landscape, Q3 2024 von Forrester aufgenommen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie BlueVoyant die Sicherheit europäischer Unternehmen unterstützt, kontaktieren Sie das Unternehmen hier.

Forrester unterstützt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät niemandem, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in solchen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen beruhen auf den besten verfügbaren Quellen. Die Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Weitere Informationen über die Objektivität von Forrester finden Sie hier.