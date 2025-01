Blue Soft s’allie à Bleu pour proposer des services cloud de confiance aux acteurs publics, Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et de Services Essentiels (OSE)

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Blue Soft, groupe expert de la transformation digitale, du cloud et des infrastructures annonce un partenariat avec Bleu, entreprise française indépendante de services cloud fondée et détenue par Capgemini et Orange.

Ce partenariat permet à Blue Soft Empower, l’entité ultra-spécialiste des solutions Microsoft du groupe Blue Soft, de répondre plus efficacement aux acteurs publics qu’elle accompagne : l’Etat, les collectivités territoriales, les hôpitaux et établissements de santé, les entités publiques et privées reconnues comme Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et Opérateurs de Services Essentiels (OSE).

Bleu ouvre de nouveaux horizons aux organisations publiques, OIV et OSE

Bleu proposera le meilleur des services Microsoft Azure et Microsoft 365 dans un cloud qui vise la qualification SecNumCloud 3.2 délivrée par l’ANSSI : un futur cloud dit "de confiance" au sens de la doctrine portée par le gouvernement français. Grâce à son partenariat technologique avec Microsoft, Bleu propose une richesse fonctionnelle inégalée (suite de collaboration et de productivité Microsoft 365 et services cloud Microsoft Azure) afin d’améliorer le service rendu aux collaborateurs, agents et citoyens.

Patrick Dubois, Directeur de Blue Soft Empower, indique : "Nous devons aujourd’hui proposer des solutions qui allient le meilleur de l’innovation, une protection optimale des données sensibles et l’immunité des services aux lois non-européennes. Ce partenariat avec Bleu va nous permettre de renforcer notre position sur le secteur public en proposant les expertises conjointes de Blue Soft Empower et de Bleu aux 500 acteurs publics que nous accompagnons. Grâce à la qualification "SecNumCloud 3.2" que vise Bleu, nous serons également en capacité d’adresser des secteurs d’activités privés d’importance vitale."

Blue Soft Empower, un partenaire privilégié du secteur public (collectivités territoriales et acteurs de la santé)

Blue Soft Empower accompagne 500 collectivités et acteurs publics dans leurs projets digitaux (modernisation des processus métier, solutions collaboratives, sécurité et identité, infrastructures, etc.).

L’entreprise dispose notamment d’une expertise de pointe dans le secteur de la santé : en 2023, elle était élue « Partenaire Microsoft de l’année » dans cette catégorie. Elle conseille et assiste 280 établissements français (CHU, Groupements Hospitaliers de Territoire, agences gouvernementales de santé, centres de lutte contre le cancer, ou établissements privés).

Elle est titulaire, depuis 2018, du marché de prestations Microsoft de la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH) et a remporté, en novembre 2024, l’appel d’offres de la CANUT (Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms) pour apporter son expertise en matière de solutions Microsoft spécialisées aux collectivités et établissements publics de 2024 à 2028.