Blitzzz Media crée DEMIUS L’ESN de contenus IA

mai 2024 par Marc Jacob

Le groupe média phygital Blitzzz Media poursuit son développement par l’innovation. Après la plateforme de services de contenus KN’TENT Lab (ex-Contenteo Lab), l’agence de presse digitale E-Pige et son pôle média, voici DEMIUS, The Content Intelligence Company, entreprise de services numériques (ESN) de contenus IA : production, formation, optimisation, SEO, créa, conseil en contenus, chatbots métiers…

Avec l’émergence d’outils IA puissants, tels que ChatGPT d’Open AI, Gemini 1,5 de Google, Claude 3 d’Anthropic ou le chat de Mistral AI pour la génération de textes, Midjourney, Leonardo, Krea et DALL-E pour les images, le Groupe média Phygital Blitzzz Media lance DEMIUS, l’ESN IA de production et de conseil en contenus.

« ChatGPT, tout particulièrement, et l’IA de façon générale, restructurent l’ensemble des marchés et des métiers liés au contenu, qu’il s’agisse de textes ou de contenus visuels ». Concernant les contenus textes, « l’IA replace le journalisme “humain” et sa valeur ajoutée en haut de la pyramide, et sépare plus clairement information et contenus. Et il faut être clair : elle remet profondément en question les modèles traditionnels manuels, plateformisés ou productivistes et parfois low cost de rédaction web et rédaction SEO », pose Michel FANTIN, CEO de Blitzzz Media.

Sur ces bases, DEMIUS recompose la notion même, les services et les métiers de créa, conseil et production content au bénéfice des sites de contenus et des marques pour des contenus plus efficaces, économiques et pertinents. C’est une rupture majeure dans l’univers des acteurs du contenu.

DEMIUS est installée sur la plateforme de services de contenus KN’TENTLab de Blitzzz Media (ex-ContenteoLab).

« Avec l’agence de presse E-Pige et l’agence IA DEMIUS, nous couvrons l’ensemble des besoins en contenus tels qu’ils se découpent aujourd’hui avec l’installation de l’IA », explique Florent D’AMATO, CCO de E-Pige :

• E-PIGE : le journalisme de presse et les contenus à très forte valeur ajoutée.

• DEMIUS : les contenus web et SEO, en forts volumes et optimisés.

Les services

• Rédaction.

• SEO au travers de cocons sémantiques.

• Rédaction massive et optimisée de contenus textes pour des content factories et des campagnes ou des fonds SEO.

• Content Factory

• Création de landing pages et de pages web optimisées.

• Génération automatique de plans d’interviews.

• Création de textes structurés à partir de conversations d’experts.

• Mise à disposition de prompts pour l’autocréation graphique.

• ChatBots spécialisés (immobilier, formation, bricolage…)

Comment ça marche

DEMIUS s’appuie sur une équipe d’experts IA et de rédacteurs et journalistes superviseurs, qui agissent comme « IA scientists » pour piloter les systèmes d’intelligence artificielle. L’IA ne « remplace » pas l’humain, mais devient un outil sous-jacent puissant au service de la rédaction de contenus de masse et d’optimisation.

Des technologies

DEMIUS s’appuie sur toute les technologies et modèles IA disponibles, et une technologie propriétaire d’assistant personnel novateur de « speech-To-text » capable de comprendre et de retranscrire intelligemment toute conversation téléphonique quelles que soient l’opérateur, le smartphone ou son système d’exploitation.

Les avantages

• Gros volumes.

• Prix adaptés à la réalité du marché.

• Optimisation des contenus et adéquation avec la ou les cibles.

• Agilité et réactivité.

• État de l’art.