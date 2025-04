Bleu et Avanade nouent un partenariat

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Avanade et Bleu, acteur français de services cloud, dévoilent leur partenariat visant à accompagner les organisations publiques, les opérateurs d’importance vitale (OIV) et les opérateurs de services essentiels (OSE) dans leur migration vers le futur cloud de confiance de Bleu sécurisé et à la pointe de l’innovation, répondant ainsi à leurs enjeux de modernisation et de conformité.

Bleu proposera le meilleur des services Microsoft Azure et Microsoft 365 dans un cloud qui vise la qualification SecNumCloud 3.2 de l’ANSSI. De son côté, Avanade apporte son expertise en gestion de projets de migration cloud, que cela soit sur la workplace et/ou l’infrastructure, ainsi que ses compétences reconnues sur les technologies Microsoft, pour accompagner les organisations dans cette transition stratégique.

Avanade, fort de son expertise dans les projets complexes de migration cloud, apporte sa maîtrise des environnements Microsoft et des méthodologies éprouvées, à l’instar du programme « Départ Lancé » conçu par Bleu. Ce programme accompagne les organisations dans leur préparation et leur migration de leurs applications et données sensibles vers le futur cloud de confiance de Bleu. Il se déroule en trois étapes : anticiper (définir la stratégie et les cas d’usage), préparer (mettre en place la gouvernance, la feuille de route et le design de la landing zone) et adopter (déployer les services). Avanade joue également un rôle clé dans l’accompagnement au changement, en formant les équipes des clients et en sensibilisant les utilisateurs finaux à la sécurité, notamment dans le cadre des migrations vers Microsoft 365 de Bleu.

Les organisations publiques, les opérateurs d’importance vitale (OIV) et les opérateurs de services essentiels (OSE) sont confrontés à des défis complexes : une dette technique accumulée, une innovation freinée par des infrastructures obsolètes, et la nécessité de protéger des données sensibles face à des menaces croissantes, notamment contre des lois non-européennes à portée extraterritoriale. Dans ce contexte, Bleu propose une solution cloud combinant la puissance et l’agilité d’un cloud hyperscale aux plus hauts standards de sécurité. Au-delà de la modernisation technologique, les services de Bleu garantiront une protection juridique, technique et opérationnelle des données, répondant ainsi aux exigences strictes des organisations sensibles. En s’appuyant sur des technologies Microsoft éprouvées, les solutions cloud de Bleu permettent une intégration fluide aux environnements existants, facilitant ainsi une transition en toute confiance vers le cloud.

Le partenariat avec Avanade renforce également l’accompagnement au changement, un aspect crucial pour les OIV et OSE. En plus de la mise en place de l’infrastructure cloud, Avanade apporte son expertise en gestion de projet complexe en accompagnant vers la transformation, assurant une adoption rapide des nouvelles solutions et une montée en compétences des équipes internes. Cela permet aux organisations de ne pas se limiter à un simple passage à un cloud plus moderne, mais d’optimiser leur gestion des données, de moderniser leurs applications métiers, et de maximiser l’usage de l’intelligence artificielle, tout en réduisant leur dette technique. Ce partenariat permet aux OIV et OSE de se concentrer sur leurs objectifs stratégiques tout en s’appuyant sur un environnement sécurisé et conforme.

Au-delà des avantages technologiques, l’intégration de solutions cloud modernes et sécurisées permet aux organisations d’attirer et de retenir des talents. Avanade et Bleu partagent une vision commune de l’éthique numérique et de la confidentialité, ce qui renforce la confiance des entreprises et des administrations publiques dans cette collaboration. Ensemble, elles accélèrent la transformation numérique des organisations, tout en garantissant la souveraineté des données et en répondant aux enjeux cruciaux de sécurité.