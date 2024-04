BlackBerry présente Cylance Assistant, le niveau supérieur de cybersécurité avec des capacités d’IA générative

avril 2024 par Patrick LEBRETON

BlackBerry Limited annonce la mise à disposition générale de Cylance Assistant, véritable conseiller en cybersécurité basé sur l’IA générative qui a pour objectif d’aider les organisations à accélérer la prise de décision et à arrêter plus de menaces plus rapidement avec moins de ressources.

Cylance Assistant regroupe un ensemble de fonctionnalités avancées exploitant la puissance de l’IA de Cylance pour en faire plus, avec moins. Ces fonctionnalités basées sur l’IA sont intégrées à la plateforme de cybersécurité de Cylance. Cylance Assistant fournit rapidement des conseils d’experts et des recommandations précieuses aux analystes de la sécurité afin d’améliorer les performances de votre centre d’opérations de sécurité (SOC). Il simplifie les questions complexes de cybersécurité en analysant de grandes quantités de données et en les combinant avec notre recherche sur les menaces pour fournir des recommandations en langage clair. Il regarde virtuellement par-dessus l’épaule de chaque analyste pour évaluer, interpréter et suggérer en temps réel le meilleur plan d’action. Contrairement aux offres concurrentes, il n’est pas nécessaire de quitter sa tâche en cours pour demander à un chatbot ce qu’il faut faire. L’assistant Cylance comprend le contexte et fournit des conseils pointus sans nécessité de demander. Il en résulte des enquêtes et une résolution des menaces de sécurité toujours plus rapide.

Avec Cylance AI toujours disponible à la demande, les analystes de sécurité peuvent désormais identifier et bloquer un plus large éventail de menaces, accélérer les enquêtes et prendre des décisions rapides. L’introduction de Cylance AI, l’IA prédictive la plus ancienne du secteur, ainsi que de Cylance Assistant, permet aux équipes de sécurité de prendre le contrôle total de leurs opérations, en déjouant les acteurs de menaces sophistiquées qui utilisent l’IA adverse et des logiciels malveillants polymorphes. Cylance Assistant utilise des principes d’IA responsables garantissant la protection de la vie privée et ne partage pas les données des clients pour entrainer des modèles numériques. Il est inclus dans CylanceENDPOINT pour optimiser le budget et simplifier les opérations.