BlackBerry lance CylanceMDR

mai 2024 par Marc Jacob

CylanceMDR (anciennement CylanceGUARD®) propose désormais trois nouvelles offres - Standard, Advanced et On-Demand. Chaque offre est conçue pour répondre aux défis de cybersécurité uniques auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui, de la détection basée sur une IA de pointe à l’assistance d’experts, offrant ainsi une solution complète pour tous.

CylanceMDR comprend la prise en main, le triage des alertes, l’investigation, la chasse aux menaces, la collecte de preuvce, la réponse complète aux incidents et la gestion des événements critiques. Il est également soutenu par des services de conseil et de réglage et bénéficie d’une garantie de 1 million de dollars. CylanceMDR propose également une solution « à la demande » conçue exclusivement pour les clients disposant d’équipes de sécurité bien établies et recherchant une investigation et une réponse approfondies aux menaces. Ce service unique offre une assistance directe, un triage des menaces et des capacités d’investigation et de réponse approfondies. Il constitue un complément précieux aux cadres de sécurité existants des clients, leur permettant de s’attaquer aux menaces émergentes et de naviguer dans des incidents de sécurité complexes en toute confiance.

La plateforme Cylance AI est à la base de ces trois offres. Lors de tests indépendants, la détection des menaces par l’IA de Cylance a agi jusqu’à 13 fois plus vite, prévenant 98 % des attaques plus tôt dans la chaîne d’exécution. L’impact net d’une protection plus efficace et d’une moindre sollicitation des ressources informatiques fait que le déploiement de CylanceMDR est jusqu’à 85 % moins coûteux que la mise en place d’un SOC en interne. Dans une récente étude de Forrester sur l’impact économique total, CylanceMDR a enregistré un retour sur investissement près de trois fois supérieur.

« Compte tenu de la hausse des coûts d’une violation de données et du déficit croissant de compétences, les solutions MDR gagnent en popularité en tant que solution complète de cybersécurité pour l’entreprise d’aujourd’hui », a déclaré Craig Robinson, Research Vice President, Security Services chez IDC. « La bonne combinaison de connaissances et d’expertise avec la technologie peut répondre efficacement aux contraintes pressantes de temps, de ressources et de coûts qui ont un impact considérable sur l’efficacité de toute stratégie défensive. »