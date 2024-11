Black Friday et fêtes de fin d’année : les bons réflexes pour des achats en ligne en toute sécurité

novembre 2024 par OpenText Cybersecurity

En cette période festive, les acheteurs sillonnent les boutiques en ligne et physique, déterminés à trouver le cadeau idéal.

Plus de 60 % des consommateurs prévoient de faire leurs achats en ligne durant les fêtes de fin d’année. Avec la multiplication des boutiques sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et TikTok, l’offre n’a jamais été aussi vaste. Cependant, cette abondance de choix, bien qu’avantageuse pour les consommateurs, fait aussi le jeu des cybercriminels qui disposent désormais d’un large terrain de chasse pour piéger leurs victimes.