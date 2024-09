Bitdefender Security for Creators est disponible

septembre 2024 par Marc Jacob

Bitdefender Security for Creators est un service qui surveille en permanence les comportements inhabituels/anormaux sur les comptes YouTube et protège les appareils des propriétaires (ordinateurs, tablettes, mobiles) contre les emails de phishing, les URL malveillantes, les fichiers et les malwares, en envoyant des alertes en temps réel.

La solution a été spécialement conçue pour les producteurs de contenu numérique, les professionnels de la création en ligne et les influenceurs des médias sociaux qui sont des cibles privilégiées pour les prises de contrôle de comptes, les fraudes et autres cybercrimes.

Elle prend initialement en charge YouTube et d’autres plateformes (Facebook, TikTok, Instagram, etc.) suivront. La solution est disponible en anglais (US/UK/AU), allemand, en français, au Brésil et en Espagne.

Principales caractéristiques :

• Bitdefender Security for Creators est spécialement conçu pour protéger les chaînes de contenu et leurs propriétaires contre les prises de contrôle de comptes, la fraude, les malwares et autres cybercrimes.

• Ses principales caractéristiques sont les suivantes Surveillance/protection 24x7 des chaînes de contenu et des appareils des propriétaires, prévention du piratage (en particulier pour les malwares/outils liés à la prise de contrôle des comptes), anti-phishing ; plans d’équipe (protection de l’ensemble de l’équipe créative).

• De nombreux producteurs de contenu utilisent des produits Apple et sont naturellement plus confiants dans la sécurité de MacOS et d’iOS pour penser ne pas avoir besoin d’une protection antivirus – Bitdefender Security for Creators répond cependant aux risques pouvant survenir aussi sur cet environnement.