Bitdefender s’associe à Cysurance

novembre 2024 par Marc Jacob

Ce programme intervient à un moment où la compromission des emails professionnels (BEC), le vol de données d’identification, mais aussi les malwares, le phishing, ou encore les vulnérabilités des plateformes et bien d’autres menaces affectent un nombre croissant d’organisations et tous les secteurs. Selon une enquête récente menée auprès de plus de 1 200 professionnels de l’informatique et de la sécurité dans des entreprises de plus de 1 000 employés, plus de la moitié ont subi des violations ou des fuites de données au cours des 12 derniers mois.

Bitdefender a travaillé en étroite collaboration avec Cysurance pour certifier ses offres MDR et garantir que les contrôles sont correctement mis en place pour les nouveaux clients comme pour les clients existants. Cette garantie cybersécurité répond aux insuffisances en matière de conformité et de réglementation, à la responsabilité légale et aux pertes financières consécutives à un incident. La garantie de certification Cysurance offre une protection financière immédiate sans coût supplémentaire pour les clients, nouveaux ou existants, des services MDR ou MDR PLUS.

Bitdefender MDR assure une surveillance continue des menaces, leur détection et réponse, une chasse proactive aux menaces, des recommandations menées par des analystes, ainsi que des conseils en sécurité. Les services sont gérés à partir d’un accès unique via la plateforme GravityZone de Bitdefender, une plateforme unifiée de sécurité et d’analyse des risques qui fournit une protection avancée de l’ensemble des terminaux et points d’accès au SI de l’entreprise, serveurs compris. La plateforme GravityZone de Bitdefender inclut la détection et réponse pour les endpoints (EDR), la détection et réponse étendues (XDR) et la sécurité cloud, intégrant GravityZone CSPM+, une solution puissante combinant la gestion de posture de sécurité cloud (CSPM) et la gestion des droits d’infrastructure cloud (CIEM).

Le programme de garantie en cas de violation de la cybersécurité pour les clients MDR de Bitdefender est désormais disponible.