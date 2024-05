Bitdefender rejoint la Global Anti-Scam Alliance en tant que membre fondateur

mai 2024 par Marc Jacob

Bitdefender, a rejoint la Global Anti-Scam Alliance, vaste consortium ayant pour objectif d’élaborer une stratégie de protection des consommateurs contre les fraudes, en tant que membre fondateur et membre du conseil consultatif. Ce partenariat vise à lutter contre la multiplication d‘escroqueries de plus en plus sophistiquées en ligne et sur appareils mobiles (par SMS), portée notamment par l’essor des systèmes d’intelligence artificielle générative facilement utilisables. Le GASA entend pour cela déployer des campagnes de sensibilisation/éducation, mener des travaux de recherche en commun et diffuser des informations et des applications technologiques.

« Notre mission est de réunir les développeurs de technologies, les acteurs gouvernementaux, les forces de l’ordre, les organisations de protection des consommateurs et d’autres parties prenantes clés pour lutter contre un vaste réseau criminel mondial qui se spécialise dans les escroqueries en ligne et les fraudes à la consommation », déclare Jorij Abraham, Directeur général de la Global Anti-Scam Alliance. « Il est essentiel pour nous de pouvoir compter sur l’expertise technique de Bitdefender et sur le résultat de plusieurs décennies de recherches sur les escroqueries. Cela nous aidera vraiment à éduquer le grand public et à bâtir un réseau véritablement mondial et intersectoriel capable de perturber les opérations des cybercriminels. »

Les escroqueries et la fraude en ligne prennent davantage d’ampleur chaque année. D’après le rapport The Global State of Scams – 2023, les pertes liées aux escroqueries ont atteint le montant astronomique de mille milliards de dollars des États-Unis. Publié en 2024, le rapport de Bitdefender intitulé Cybersecurity Assessment Report indique que près de la moitié des personnes interrogées avaient été victimes d’une escroquerie par SMS, ce qui en fait l’incident de sécurité le plus fréquent.

Les escroqueries n’ont rien de nouveau, mais leur fréquence et leur gravité ont nettement augmenté lorsque l’IA et les grands modèles de langage (LLM) sont devenus plus accessibles. Les criminels n’ont plus vraiment d’obstacles à surmonter pour créer rapidement des messages convaincants et des reproductions presque parfaites dans toutes les langues.

Bitdefender propose une large gamme de technologies et de ressources pour bloquer les escroqueries et la fraude en ligne. Les produits destinés aux particuliers comprennent un antimalware de base auquel s’ajoutent des solutions de protection de l’identité numérique et de protection de la confidentialité des utilisateurs. En outre, l’entreprise dispose d’une base de renseignements sur les menaces parmi les plus fournies du secteur. Elle est alimentée par des centaines de millions de capteurs qui recueillent en continu des informations sur les menaces (dont les campagnes d’escroquerie) qui ciblent les endpoints à travers le monde.

Par ailleurs, Bitdefender a récemment présenté Scamio, un outil nouvelle génération de détection des escroqueries qui fait appel à l’IA. Entièrement gratuit, Scamio est un chatbot qui permet d’obtenir un deuxième avis fiable, mais aussi des recommandations sur les mesures à prendre face à de potentielles tentatives de fraude, en analysant les e-mails, les SMS, les images, les liens et même les QR codes qui lui sont transmis. Scamio gagne en popularité et a même été recommandé par des publications de référence.