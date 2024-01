Bitdefender ouvre un centre des opérations de sécurité dans la région Asie-Pacifique

janvier 2024 par Marc Jacob

Bitdefender a ouvert un nouveau SOC (centre des opérations de sécurité) à Singapour en vue de répondre aux besoins des clients et favoriser la croissance de ses services MDR (détection et réponse gérées), services de cybersécurité offensive et autres solutions de sécurité professionnelles. Ce nouveau SOC renforce la capacité de Bitdefender à servir les clients basés dans la région Asie-Pacifique ainsi que les multinationales exerçant des activités dans la région.

La société d’analyse sectorielle Gartner® a mentionné dans un rapport que « d’ici 2025, 60 % des organisations recourront activement à des capacités distantes de neutralisation et d’endiguement des menaces, directement mises en œuvre par des fournisseurs MDR, contre 30 % en 2023¹ ». De plus, dans une enquête mondiale indépendante menée auprès de 400 professionnels de l’informatique et de la cybersécurité, la quasi-totalité (99 %) de ces derniers ont déclaré que faire appel à un fournisseur de services de sécurité gérés constituait un élément essentiel de leurs programmes de sécurité, notant l’importance particulière de la couverture 24 h/24, 7 j/7, de la possibilité de libérer des ressources informatiques/cybersécuritaires en interne et des capacités de recherche proactive des menaces.

Les SOC de Bitdefender sont des centres de cybersécurité névralgiques parfaitement intégrés opérant aux États-Unis, en Roumanie et à Singapour. Ces infrastructures s’échangent en temps réel des renseignements sur les menaces issus du Global Protective Network de Bitdefender, un vaste réseau composé de centaines de millions de capteurs collectant en continu des données sur les menaces à travers le monde. Elles hébergent également les équipements, les technologies et le personnel nécessaires pour offrir en continu aux clients Bitdefender des capacités de surveillance et de recherche des menaces, des services MDR et une assistance client. Chaque SOC est doté de toutes les capacités d’assistance (niveau 1 à niveau 3) au sein d’une équipe unique afin de détecter, vérifier, endiguer et neutraliser rapidement les menaces.

Les SOC hébergent en outre les services de cybersécurité offensive de Bitdefender, conçus pour évaluer, identifier et pallier les lacunes sécuritaires présentes dans les environnements des organisations (sur site, cloud, hybrides) via des tests de pénétration et des simulations d’attaques menées par une équipe rouge. Ces services, assurés par des pirates éthiques certifiés CREST, complètent le portefeuille MDR de l’entreprise, offrant un moyen proactif de renforcer les environnements, de réduire les risques et de répondre aux exigences en matière de réglementation et de conformité.

Bitdefender se classe systématiquement en tête des évaluations technologiques indépendantes mondiales en matière de capacités de détection et de réponse aux menaces.

Trois années de suite, l’entreprise a obtenu le meilleur score de détection à toutes les étapes dans le cadre de l’évaluation MITRE Engenuity ATT&CK® ; elle a en outre obtenu d’excellents résultats lors des tests d’AV-Comparatives portant sur les solutions de sécurité pour professionnels et a été nommé « Leader stratégique » par l’organisation dans son rapport intitulé Endpoint Prevention and Response (EPR). Plus récemment, Bitdefender a été nommé « Leader » dans le rapport The Forrester WaveTM : Endpoint Security, Q4 2023, un rapport qui a évalué 13 fournisseurs selon 25 critères distincts, dont la prévention des malwares, la prévention des exploits, la remédiation des attaques et l’innovation.