Bitdefender lance une série de solutions cloud de sécurité pour MSP GravityZone

mars 2024 par Marc Jacob

Bitdefender lance une série de solutions cloud de sécurité pour MSP GravityZone, une nouvelle offre conçue spécifiquement pour les fournisseurs de services managés (MSP) et leurs entreprises clientes, qui propose une protection avancée des points d’accès et des services managés de détection et de réponse (MDR) pour détecter et éradiquer les cybermenaces dès qu’elles se produisent et quel que soit l’environnement, et plus globalement pour renforcer la résilience face aux cyberattaques.

Dans un récent rapport, le cabinet d’analyse Gartner® indique que "d’ici 2025, 60 % des organisations utiliseront activement les capacités de perturbation et d’isolement des menaces à distance fournies directement par les fournisseurs de MDR, contre 30 % en 2023"¹.

Sur la base des prévisions de croissance et d’adoption du MDR, il paraît indispensable pour les MSP de pouvoir incorporer des services de sécurité dans leurs offres de protection des points d’accès et autres offres de cybersécurité s’ils veulent rester compétitifs, servir les marchés mondiaux et continuer à se développer.

Bitdefender GravityZone Cloud MSP Security Solutions s’appuie sur la GravityZone Platform, une plateforme unifiée de sécurité et d’analyse des risques qui fournit une protection avancée des terminaux, notamment la détection et la réponse (EDR), la détection et la réponse étendue (XDR) et la sécurité dans le cloud pour les environnements physiques, virtuels et multicloud. La plateforme fournit un contexte de sécurité approfondi aux détections et offre un accès direct aux services MDR de Bitdefender pour la surveillance des menaces 24x7, la détection et la réponse, et la chasse aux menaces proactive effectuée par des humains.

Les solutions de sécurité GravityZone Cloud MSP de Bitdefender sont packagées pour répondre à plusieurs niveaux avec Secure, Secure Plus et Secure Extra, chacune offrant une protection de premier ordre, mais dimensionnées selon les besoins spécifiques des clients MSP, leurs exigences - y compris en matière de conformité - et leur budget.

Avantages des solutions de sécurité GravityZone Cloud MSP :

• Secure : Prévention des menaces (y compris le durcissement du système), Advanced Threat Security (ATS) utilisant l’apprentissage automatique réglable et un analyseur de bac à sable offrant une visibilité approfondie pour la protection contre les malwares et ransomwares ciblés et sans fichier (fileless), et un EDR pour la protection contre les menaces en temps réel, la détection et la réponse aux incidents, ce qui permet de s’assurer que les cybermenaces sont identifiées et corrigées rapidement. Bitdefender est réputé pour son excellence en matière de protection contre les menaces, se classant régulièrement en tête des tests d’organismes indépendants, comme AV-Comparatives ou encore MITRE ATT&CK.

• Secure Plus : offre toutes les fonctionnalités de Secure et ajoute une couche de protection supplémentaire grâce aux services MDR. Les clients MSP bénéficient d’une protection préventive et d’une équipe dédiée d’experts d’élite en cybersécurité qui surveillent les menaces 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et fournissent une atténuation basée sur le contexte pour stopper les attaques dès qu’elles se produisent. Les entreprises bénéficient de l’écosystème mondial du centre d’opérations de sécurité (SOC) de Bitdefender, garantissant une sécurité continue sur le terrain, quel que soit le fuseau horaire.

• Secure Extra : inclut toutes les fonctionnalités de Secure et Secure Plus (y compris les services MDR) et ajoute un XDR pour les entreprises qui ont besoin d’une visibilité étendue sur les menaces et de capacités de détection et de réponse via les capteurs d’identité et les applications de productivité, sur site ou dans le cloud. Bitdefender XDR est une solution native conçue pour fournir un contexte de sécurité riche, une corrélation d’alertes disparates, des analyses prêtes à l’emploi, un tri rapide des incidents et un confinement des attaques grâce à des actions de réponse automatisées et guidées sur l’ensemble de l’environnement de l’entreprise.

Bitdefender GravityZone Cloud MSP Security Solutions est désormais disponible pour le marché français.

¹ “Gartner, Market Guide for Managed Detection and Response Services” by Pete Shoard, Al Price, Mitchell Schneider, Craig Lawson, Andrew Davies, February 14, 2023

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.