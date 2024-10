Bitdefender lance Scam Copilot

octobre 2024 par Marc Jacob

Bitdefender annonce le lancement de Scam Copilot, une plateforme technologique avancée alimentée par l’intelligence artificielle (IA) et conçue pour détecter et combattre les escroqueries ainsi que les tentatives de fraude sur divers appareils, y compris les ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles. La plateforme a été intégrée à plusieurs produits de protection de la vie numérique de Bitdefender, ajoutant une couche de défense puissante supplémentaire pour protéger contre les malwares, le vol d’identifiants et le vol de données.

Scam Copilot a été développé en réponse à la forte augmentation des cybercrimes liés aux escroqueries, alimentée par les modèles de langage de grande taille (LLM) basés sur l’IA. Ces technologies permettent aux cybercriminels de rédiger et de déployer à grande échelle des messages de phishing extrêmement convaincants (par texto ou par e-mail) dans n’importe quelle langue, rendant ainsi extrêmement difficile pour les consommateurs de repérer les tentatives de fraude par eux-mêmes.

La plateforme consolide toutes les technologies de détection et de prévention des escroqueries de Bitdefender sous une même plateforme unifiée. Scam Copilot surveille proactivement, détecte et alerte les utilisateurs des escroqueries et des fraudes potentielles lors d’activités telles que la navigation sur le Web, l’envoi de courriels, les discussions via les applications de messagerie, les textos, etc. Grâce à l’intelligence sur les menaces acquise en temps réel et à l’échelle mondiale par Bitdefender et grâce à l’IA, Scam Copilot apprend en continu et s’adapte de manière transparente à l’émergence de nouvelles tactiques et techniques d’escroquerie.

Les caractéristiques et avantages clés incluent :

– Protection complète contre les escroqueries et les fraudes – Scam Copilot fournit une protection globale dans les environnements numériques, y compris la navigation sur le Web, les courriels (Gmail et Outlook), les textos, les applications de messagerie (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Discord), les notifications push et les invitations de calendrier.

– Assistance intuitive par chatbot propulsé par l’IA – Scam Copilot intègre un chatbot avancé qui permet aux utilisateurs d’engager des conversations naturelles pour poser des questions sur les alertes, recevoir des conseils sur les meilleures pratiques pour rester en sécurité ou obtenir un avis fiable sur des escroqueries potentielles en fonction du contexte et du scénario.

– Alertes sur les vagues d’escroquerie spécifiques à la région – Scam Copilot alerte les utilisateurs des campagnes d’escroquerie émergentes ou tendances touchant leur région. Les alertes fournissent des informations détaillées sur le type de campagne, la méthode de livraison, les tactiques clés et les risques potentiels, donnant aux utilisateurs une vue d’ensemble pour anticiper les menaces en évolution.

– Protection renforcée pour les groupes à risque élevé – Scam Copilot offre une forte protection aux groupes souvent ciblés par les escrocs, y compris les seniors, les enfants et les adolescents. La plateforme s’adapte au comportement de l’utilisateur, fournissant des recommandations personnalisées et des étapes simples pour agir.

– Renforcement de la sensibilisation aux escroqueries – Scam Copilot ne se contente pas de protéger contre les escroqueries, il éduque également en fournissant des conseils contextuels et des ressources d’apprentissage adaptées aux interactions spécifiques, aidant ainsi les consommateurs à devenir plus « conscients des escroqueries » et à naviguer dans le monde numérique en toute confiance.

Disponibilité

La technologie Scam Copilot est désormais disponible pour Bitdefender Ultimate Security, Bitdefender Ultimate Security Plus (États-Unis uniquement), Bitdefender Ultimate Small Business Security (États-Unis uniquement) et Bitdefender Premium Security, avec une prise en charge de Windows, macOS, iOS et Android.