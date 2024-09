Bitdefender dévoile Bitdefender GravityZone Proactive Hardening and Attack Surface Reduction (PHASR)

septembre 2024 par Marc Jacob

Bitdefender dévoile Bitdefender GravityZone Proactive Hardening and Attack Surface Reduction (PHASR), une technologie qui transforme l’application et la gestion de la sécurité en profondeur dans les entreprises. GravityZone PHASR analyse le comportement de chaque utilisateur, entre autres l’utilisation des applications et les privilèges d’accès aux ressources, pour ensuite regrouper ceux qui présentent des caractéristiques similaires. Cette approche garantit que les politiques et les contrôles de sécurité correspondent précisément aux privilèges et aux comportements prévus des utilisateurs, et qu’ils s’adaptent de manière dynamique à l’évolution de la surface d’attaque.

Les modèles de sécurité actuels s’appuient sur des solutions de détection et de réponse réactives et misent sur un traitement « unique » de l’expansion des surfaces d’attaque, de la gestion de l’exposition et des solutions de sécurité des endpoints. Selon le cabinet Gartner®, « d’ici 2028, les investissements dans les technologies proactives qui améliorent la visibilité et réduisent l’exposition augmenteront deux fois plus vite que les investissements dans les technologies réactives qui détectent les incidents et y répondent ».

GravityZone PHASR est une technologie de sécurité novatrice intégrée à Bitdefender GravityZone, la plateforme phare de sécurité unifiée et d’analyse des risques de l’entreprise. Elle s’appuie sur des modèles avancés de machine learning (ML), fruits de plusieurs années de développement, appliqués aux utilisateurs individuels, aux groupes, aux applications et aux endpoints couverts par Bitdefender GravityZone XDR. Cette technologie fait appel à des algorithmes d’IA exclusifs afin d’établir au sein des groupes des normes comportementales concernant des domaines critiques tels que les droits d’accès aux données, l’utilisation des applications et les autorisations de sécurité, ce qui aboutit à une évaluation complète des vulnérabilités et des vecteurs d’attaque potentiels ayant un impact sur l’entreprise.

GravityZone PHASR permet aux équipes de sécurité d’anticiper et d’atténuer rapidement les risques émergents avant qu’ils ne s’aggravent et s’adapte facilement à l’évolution des menaces et des rôles des utilisateurs afin de garantir que les mesures de sécurité restent toujours adaptées aux les objectifs de l’entreprise. Par exemple, si les responsabilités d’un utilisateur changent ou si une nouvelle attaque apparaît, GravityZone PHASR suggère automatiquement des mesures d’ajustement afin de maintenir la protection au même niveau. Cette approche proactive donne aux entreprises les moyens d’agir afin de considérablement réduire les surfaces d’attaque, qui se transforment en permanence.

Les principaux avantages de GravityZone PHASR :

• Des contrôles de sécurité dynamiques et adaptés à chaque entreprise – GravityZone PHASR, intégré à la sécurité des endpoints et à l’analyse des risques assurées par GravityZone, met en corrélation les comportements des utilisateurs avec les menaces et attaques connues, en fonction de facteurs tels que le type d’emploi, le secteur d’activité et la zone géographique. Cela permet de déterminer la configuration optimale de la surface d’attaque, propre à chaque entreprise, en minimisant les risques sans compromettre l’efficacité opérationnelle.

• Un passage indispensable à la prévention proactive et au renforcement de l’environnement – GravityZone PHASR identifie et comble les failles de sécurité avant qu’elles ne puissent être exploitées, permettant aux entreprises de passer d’une approche traditionnellement réactive de la sécurité à un modèle de prévention proactive de pointe. La technologie GravityZone PHASR permet de renforcer la sécurité spécifique aux groupes d’utilisateurs, aux endpoints et à toute tierce partie connectée au réseau, en recommandant aux équipes de sécurité des mesures à prendre, notamment le blocage d’un utilisateur suspect ou d’une application douteuse grâce à l’atténuation en un seul clic.

• Une optimisation des investissements actuels en matière de sécurité – GravityZone PHASR maximise les investissements existants en matière de sécurité d’une entreprise en identifiant et en appliquant les changements de politique qui ont le plus grand impact sur la réduction du risque global, tels que ceux associés aux attaques de la chaîne d’approvisionnement, aux menaces internes, aux fusions et acquisitions et bien plus encore.

Alors que nous continuons à améliorer nos technologies de sécurité pour répondre à la demande croissante de moyens proactifs de renforcement et de réduction de la surface d’attaque, Bitdefender GravityZone PHASR sera disponible pour un groupe de clients sélectionnés dans le cadre du programme d’accès anticipé GravityZone. La disponibilité sera élargie en 2025.