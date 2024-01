BeyondTrust nomme Agnès Blinière Partner Account Manager France

janvier 2024 par Marc Jacob

Agnès Blinière débute sa carrière dans l’IT BtoB en 1992, chez US Robotics en tant que responsable des ventes sur les pays germanophones et pays de l’est. Dès 1994, elle occupe des postes à responsabilités pour accompagner des entreprises IT - dont nombre d’entre elles sont spécialisées sur les thématiques de cybersécurité telles que Checkpoint, Sophos, Fortinet, CISCO ou encore Symantec - dans leur développement notamment à travers leurs réseaux de partenaires. Elle exercera d’ailleurs la fonction de partner development director pendant deux ans, au sein de Tanium, avant de rejoindre BeyondTrust en mai 2023.

Aujourd’hui forte de plus de 30 années d’expérience dans le domaine de l’IT BtoB, Agnès possède une solide connaissance du marché et de son écosystème. En tant que Partner Account Manager France de BeyondTrust, elle a désormais la charge de l’animation du réseau de partenaires et de l’écosystème de l’éditeur sur l’hexagone. Elle travaille de manière proactive auprès des partenaires – distributeurs, revendeurs, intégrateurs et consultants – et de l’équipe commerciale afin de les aider à optimiser leurs ventes et la satisfaction de leurs clients utilisateurs de BeyondTrust.

Agnès Blinière réfère directement à Tim Stone, Vice President EMEAI Channels de BeyondTrust.