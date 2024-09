BeyondTrust étend la disponibilité de son offre cloud à l’Europe

septembre 2024 par Marc Jacob

La nouvelle région cloud européenne offre un stockage et une analyse de données localisés pour les clients d’Identity Security Insights, leur permettant de choisir entre les États-Unis et l’UE pour la résidence de leurs données afin de mieux répondre à leurs exigences en matière de gestion des données. Cette extension de la résidence des données permet de continuer à respecter les réglementations strictes de protection des données régionales, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), mais soutient également les organisations ayant des politiques internes, des réglementations locales ou des exigences opérationnelles de conservation des données au sein de l’Union européenne.

Identity Security Insights de BeyondTrust est une solution cloud native unique, conçue dès le départ pour offrir une vision unifiée de l’ensemble du paysage identitaire d’une organisation. Elle s’appuie sur une analyse sophistiquée basée sur l’IA/ML pour découvrir les connexions obscures entre les identités, les comptes humains et de service, les privilèges et les configurations à travers les terminaux, serveurs, bases de données, fournisseurs d’identité, IaaS, PaaS, SaaS et outils DevOps de manière holistique. Elle offre également des recommandations et des détections contextuelles riches et axées sur les menaces, ainsi que des rapports et des visualisations prêts à l’emploi permettant aux organisations d’identifier et de traiter proactivement les vulnérabilités critiques liées à l’identité, avant qu’elles ne puissent être exploitées.

Identity Security Insights a récemment été reconnu comme un innovateur technologique par le CRN® et a été un élément clé de la reconnaissance de BeyondTrust en tant que leader dans le KuppingerCole Leadership Compass for Identity Threat Detection and Response. La croissance de la base de clients d’Identity Security Insights témoigne de la demande croissante du marché pour une sécurité d’identité complète à l’échelle mondiale.