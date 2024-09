Benjamin Leroux Advens : Il est crucial pour les professionnelles et les professionnels de la Cyber de gérer leurs priorités et de dompter leur charge mentale

septembre 2024 par Marc Jacob

En outre, Advens présentera un retour d’expérience d’un de nos clients, la Ville de Paris. Ainsi, conférence portera sur la mise en place de notre service mySOC pour proposer à la Ville de Paris un SOC couvrant à la fois les périmètres IT et les périmètres OT ultra sensibles, que sont la voirie et l’assainissement. Benjamin Leroux, Directeur Marketing, Advens Après un été marqué par les JOP, et avant une fin d’année qui sera surement marquée par des évolutions très attendues du cadre réglementaire, il sera crucial pour les professionnelles et les professionnels de la Cyber de gérer leurs priorités et de dompter leur charge mentale.

Pour sa nouvelle participation aux Assises, Advens aura une actualité riche avec la mise en avant du bilan des JOP, son offre de mise en conformité aux nouvelles règlementations (NIS 2, DORA, et bientôt REC et CRA)… mais aussi sur des sujets d’après-demain, comme celui de la sécurisation des IA, de l’évolution des SOC et de la préparation des filières Cyber aux prochains grands défis à affronter.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Benjamin Leroux : Nous avons beaucoup de choses à présenter. D’une part, nous reviendrons sur l’été, qui aura été marqué par les JOP et nous pourrons commencer à dresser le bilan du volet Cyber de cet évènement unique. D’autre part, nous préparerons l’avenir, en partageant nos offres sur des sujets de demain, comme celui de la conformité (NIS 2, DORA, et bientôt REC et CRA)… mais aussi sur des sujets d’après-demain, comme celui de la sécurisation des IA, de l’évolution des SOC et de la préparation des filières Cyber aux prochains grands défis à affronter.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année lors des Assises ?

Benjamin Leroux : Nous allons revenir sur un été pas comme les autres en partageant l’expérience d’un de nos clients, la Ville de Paris. Notre conférence portera sur la mise en place de notre service mySOC pour proposer à la Ville de Paris un SOC couvrant à la fois les périmètres IT et les périmètres OT ultra sensibles, que sont la voirie et l’assainissement. Ce témoignage unique sera une occasion idéale de faire le point après les grands évènements de l’été.

GS Mag : Quel bilan faites-vous de l’impact cyber de la Coupe d’Europe de Football et les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Ont-ils suscité un regain d’attaques ?

Benjamin Leroux : A l’heure de cette interview, il est trop tôt pour répondre à cette question. Nous vous donnons rendez-vous sur notre stand ou lors de notre atelier pour revenir sur ce sujet passionnant !

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Benjamin Leroux : Nous avons déjà commencé à les aider et nous allons poursuivre cela dès que le cadre réglementaire sera établi dans les différents Etats membres où nous évolutions (France, Espagne, Italie et Allemagne). Les premières missions ont porté sur la bonne compréhension de l’éligibilité à la directive. Nous avons une compréhension très pointue du texte, de ses considérants et de ses annexes. Cela nous a permis d’aider des entreprises aux activités variées, ou aux présences internationales, à y voir clair. Et sur la base des premières règles qui seront à appliquer, nous avons travaillé sur des plans de mise en conformité et surtout sur des budgets à allouer à ces plans.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Benjamin Leroux : Advens a un catalogue de services couvrant toutes les facettes de la Cyber, et ce depuis sa création. Cette approche à 360° nécessite d’être régulièrement mise à jour pour intégrer les nouveaux défis de la Cyber. En toute logique, notre catalogue de services s’est enrichi d’une offre dédiée à la sécurisation des IA (thématique que nous avons traité récemment dans un livre blanc intitulé « Introduction à l’IA de Confiance ») ainsi que de nouvelles offres pour mieux appréhender la question des vulnérabilités et la sécurité des tiers.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Benjamin Leroux : Notre stratégie s’appuie toujours sur nos deux piliers. D’une part nous continuons notre trajectoire de spécialiste de la Cyber, avec désormais l’objectif d’être un pure player Cyber leader en Europe. C’est un mouvement initié depuis fin 2022 et qui porte ses fruits car nous sommes désormais présents en Espagne, en Italie et en Allemagne. Nous souhaitons proposer une offre Cyber de référence, alliant proximité et accessibilité ainsi qu’expertise et excellence.

D’autre part nous intensifions nos projets sociétaux, supportés par le fonds de dotation Advens For People And Planet. Parmi les projets soutenus, nous sommes fiers de citer la Fresque des Cybercitoyennes et des Cybercitoyens, un dispositif créé par nos équipes pour sensibiliser les élèves de collège. Il a permis de toucher déjà plusieurs centaines d’élèves et nous prévoyons l’an prochain de dépasser le millier. Nous avons également lancé une école inclusive en partenariat avec la Plateforme, ainsi que le Cyberpark, un espace ludique dédié à la sensibilisation aux usages numériques, proposant des ateliers gratuits pour les 14-18 ans.

A cela s’ajoute une campagne d’envergure nationale portant sur le thème de la Vulnérabilité. Cette problématique est le trait d’union entre nos actions dans la Cyber et nos actions à destination des Hommes et de la Planète. Cette campagne vise à provoquer un changement de regarder sur la Vulnérabilité, pour ainsi la faire passer d’une faiblesse à une force. Elle va s’intensifier dès le mois d’octobre.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Benjamin Leroux : Après un été marqué par les JOP, et avant une fin d’année qui sera surement marquée par des évolutions très attendues du cadre réglementaire, il sera crucial pour les professionnelles et les professionnels de la Cyber de gérer leurs priorités et de dompter leur charge mentale. Nos équipes seront à leurs côtés pour les aider à y parvenir.

