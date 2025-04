Belden lance son commutateur standard Hirschmann GREYHOUND2000

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Alors que les organisations poursuivent leurs ambitions numériques, la demande de communications Ethernet par fibre optique n’a jamais été aussi élevée. GREYHOUND2000 répond aux besoins du moment avec une conception robuste et tournée vers l’avenir qui offre la fiabilité et la disponibilité requises pour les applications à forte demande et peut évoluer à mesure que les demandes du réseau augmentent.

Ces commutateurs robustes sont conçus pour une large gamme de marchés et d’applications. GREYHOUND2000 est idéal pour la production, la transmission et la distribution d’énergie, les transports en commun, les systèmes ferroviaires et les industries de transformation.

GREYHOUND2000 offre les fonctionnalités dont les organisations ont besoin pour concevoir des réseaux robustes et résilients :

• Flexibilité et configurabilité maximales avec jusqu’à 34 ports : le plus grand nombre de tous les commutateurs Ethernet industriels robustes de Belden.

• Protocoles de redondance construits dans chaque port pour offrir le temps de disponibilité élevé et la stabilité du réseau requises par les opérations stratégiques.

• Conçu pour les environnements industriels les plus difficiles avec une large plage de température (jusqu’à +85 °C pendant 16 heures en chaleur sèche) et une compatibilité électromagnétique (CEM) élevée.