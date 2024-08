Belden lance des solutions qui favorisent la fiabilité et la sécurité

août 2024 par Marc Jacob

Belden Inc. annonce de nouveaux produits conçus pour offrir des performances sécurisées et de haute qualité dans les applications critiques.

Orchestration & Gestion de Données

• Belden PROVIZE Suite offre de nouvelles fonctionnalités, notamment la planification de réseaux avec les commutateurs Belden BOBCAT et GREYHOUND, la configuration de sous-réseaux et de sous-anneaux MRP, l’exportation CLI et les capacités d’empilage de modèles. Elle comprend également la licence PROVIZE Planner Essentials.

• Les pare-feu industriels EAGLE40-4F de Hirschmann offrent une inspection approfondie des paquets et une cybersécurité avancée. Ils font partie de la famille EAGLE40 et se caractérisent par un design robuste et de nombreuses certifications, ce qui les rend idéaux pour la protection des applications industrielles critiques.

• Les passerelles FOUNDATION Fieldbus FF Links de ProSoft Technology permettent aux utilisateurs de connecter des appareils Foundation Fieldbus (FF) H1 à un contrôleur EtherNet/IP™ (en tant que cible ou initiateur). Elles peuvent également être utilisées pour transférer les données des appareils FF à l’aide du protocole Modbus TCP vers un client ou un serveur Modbus.

Acquisition & Transmission de Données

• Les câbles OSDP (Open Supervised Device Protocol) LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) classés Cca de Belden sont les derniers-nés de la gamme de câbles de contrôle d’accès OSDP de l’entreprise, conçus pour répondre aux normes de la Commission Européenne. Comme ces câbles répondent aux critères de propagation des flammes, de dégagement de chaleur et de production de fumée, ils peuvent connecter de manière fiable les systèmes de sécurité et de contrôle d’accès tout en garantissant des performances élevées en cas d’incendie.

• La gamme de câbles LSZH multiconducteurs et à paires de Belden NewGen s’est élargie pour inclure des produits présentant des indices de flamme améliorés, conformes aux directives du règlement européen sur les produits de construction (CPR). Les câbles offrent une conception LSZH avec des caractéristiques de sécurité améliorées qui leur permettent de fonctionner en cas d’incendie.

• La gamme de câbles Belden classiques/électroniques classés EN/IEC comprend désormais des câbles paires et multiconducteurs à gaine LSZH qui offrent une résistance au feu améliorée pour répondre aux directives de la réglementation européenne CPR sur les produits de construction.