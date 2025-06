Belden bringt Lösungen auf den Markt, die sichere Stromverbindungen unter rauen

Datenerfassung und Datenübertragung

• Beldens FiberExpress XHD Fiber Patch Panel System unterstützt den Trend zur zunehmenden Glasfaserdichte. Diese Panels erleichtern die Migration zu 40G-, 100G-, 200G- und 400G-Netzwerken und sind in den Varianten 1U, 2U und 4U erhältlich.

• Beldens EN-IEC-zertifizierte LSZH RS485 AWG18 Kabel ermöglichen längere RS-485-Verbindungen mit weniger Spannungsabfall, höherem Strom für versorgte Geräte und erfüllen Standards wie BACnet MS/TP, um eine zuverlässige Daten- und Energieübertragung sowie Protokollkompatibilität in industriellen Anwendungen sicherzustellen.

• Die kompakte Lumberg Automation M12 Power-Produktfamilie ermöglicht Stromverbindungen, die auch unter härtesten Bedingungen, bei denen Robustheit, Flexibilität und hohe Strombelastbarkeit von entscheidender Bedeutung sind, eine maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleisten. Mit ihrer verbesserte Abschirmungstechnologie eignet sich diese Lösung ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

Datenorchestrierung und Datenverwaltung

• Die Hirschmann EAGLE40-03 HiSecOS v05.2.00 Firewall-Software unterstützt DPI-Enforcer-Module für Siemens S7 und S7 Plus sowie weitere Protokolle für den EAGLE40-03.

• Hirschmann RPSS Netzteile sind kosteneffizient, einfach zu installieren und verfügen über eine Ausgangsleistung von bis zu 480 W und einen hohen Effizienzgrad. Dadurch sind sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen geeignet, wie z.B. der Prozessfertigung, der Fördertechnik und dem Maschinenbau.

• Die Hirschmann SPIDER III-Familie erweitert ihr Portfolio um 5-Port und 8-Port SPIDER-SL-Varianten, die eine integrierte Quality-of-Service-Funktion (QoS) bieten, welche die zuverlässige Datenübertragung in Anwendungen mit EtherNet/IP oder PROFINET gemäß Conformance Class A erhöht.

• Hirschmann Industrial HiVision Version 8.6 beschleunigt die Installation und Registrierung der Software durch eine neue Lizenzierungsoption. Außerdem erhöht die Version 8.6 die Sicherheit durch granulare Berechtigungen, die die Möglichkeiten bestimmter Benutzer zur Konfiguration externer Anwendungen einschränken.

• Belden PROVIZE Suite 1.10 führt erweiterte Funktionen für die Kabelplanung ein. Ebenfalls neu: PDF-Export Option – exportieren Sie die geplante Netzwerktopologie. Zusätzliche Rollen- und Gerätedefinitionen – unterscheiden Sie zwischen Endpunkten und Geräten und kennzeichnen Sie dessen Funktionen.

• Die CloudRail.OS-Software enthält jetzt einen Docker-Container, der die vollständige CloudRail-Funktionalität auf jeder Art von Hardware oder in Rechenzentren ausführt.

Weitere Informationen zu diesen Lösungen sowie zu den Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen, finden Sie unter de.belden.com/New-Products.