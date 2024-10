Belden annonce une nouvelle intégration avec AWS IoT SiteWise Edge

octobre 2024 par Marc Jacob

Belden Inc. annonce l’intégration de sa fonctionnalité logicielle CloudRail à AWS IoT SiteWise. CloudRail, que Belden a acquis en 2023, propose une gestion des appareils basée sur le cloud qui permet aux utilisateurs de déployer, gérer et mettre à jour les appareils edge à l’échelle mondiale. Cette solution entièrement gérée permet de prétraiter les données localement avant de les envoyer vers n’importe quel cloud. Cette intégration combine les services de données d’AWS et le logiciel de gestion de protocole de CloudRail pour l’acquisition de données existantes et entièrement nouvelles, offrant aux clients une solution de données.

La solution combinée permet aux clients de connecter sans effort leurs équipements industriels et leurs capteurs au cloud AWS en utilisant les fonctionnalités logicielles éprouvées de CloudRail. CloudRail est conçu pour rationaliser et normaliser la détection, l’acquisition et la normalisation des données de tous les environnements industriels, en les fournissant dans un format prêt à l’emploi. Les données collectées sont ensuite intégrées de manière transparente dans AWS IoT SiteWise Edge pour le traitement, la surveillance et le stockage locaux, tout en étant synchronisées avec AWS IoT SiteWise dans le cloud AWS, afin de fournir une visibilité à l’échelle de l’entreprise et des analyses avancées.

Les principaux avantages de l’intégration de CloudRail et d’AWS IoT SiteWise Edge sont les suivants :

Accélération du délai de rentabilité : L’accès plug-and-play de CloudRail à plus de 12 000 définitions de capteurs, associé aux capacités de normalisation des données, réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour connecter les installations industrielles à AWS IoT SiteWise, ce qui permet aux clients d’exploiter leurs données en quelques heures au lieu de plusieurs semaines.

Flux de données edge-to-cloud simplifié : Avec une solution unique et unifiée, les clients peuvent acquérir, traiter et transférer des données en toute transparence de la périphérie vers le cloud, éliminant ainsi les intégrations complexes et garantissant la cohérence des données tout au long du parcours.

Gestion évolutive et sécurisée des appareils : Les fonctionnalités de gestion des appareils basées sur le cloud de CloudRail permettent aux clients de déployer, gérer et mettre à jour en toute sécurité des milliers d’appareils edge répartis dans le monde entier à partir d’une plateforme centrale.

Prise en charge étendue des ressources et des protocoles : La vaste bibliothèque de CloudRail garantit la compatibilité avec les équipements industriels modernes et plus anciens. Les machines modernes peuvent se connecter de manière transparente via des protocoles standard tels que OPC-UA, tandis que les installations existantes plus anciennes bénéficient de la modernisation des ressources anciennes avec des capteurs secondaires. De plus, Modbus permet une connectivité efficace pour des appareils tels que les compteurs d’énergie.

La configuration de l’intégration CloudRail est simplifiée pour les utilisateurs : à l’aide d’une sélection déroulante de la console AWS, les utilisateurs peuvent facilement ajouter le logiciel CloudRail en tant que source de données pour leur passerelle IoT SiteWise Edge. Pour configurer les capteurs, les compteurs intelligents et les serveurs OPC UA en tant que dispositifs de terrain, les utilisateurs sont dirigés vers CloudRail Device Management Cloud (DMC). Tout le reste est fait automatiquement dans AWS. Cela permet aux utilisateurs finaux de bénéficier de la simplicité de la solution CloudRail sans avoir besoin de déployer des passerelles physiques edge.

La nouvelle intégration de CloudRail avec AWS IoT SiteWise Edge, la dernière collaboration entre Belden et AWS, est désormais disponible pour les clients.