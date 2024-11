Belden annonce de nouveaux produits d’infrastructure de réseau et de données

novembre 2024 par Marc Jacob

Orchestration & Gestion de Données

• Les pare-feux Hirschmann EAGLE40-6M répondent aux exigences des véhicules ferroviaires grâce à leurs fonctions de pare-feu industriel et à leurs nombreuses certifications pertinentes pour le secteur. Grâce à leur conception robuste, ils résistent à l’environnement difficile et dynamique des trains en mouvement tout en offrant une sécurité maximale des données en effectuant une inspection approfondie des paquets des protocoles de communication à bord des véhicules ferroviaires.

• Les passerelles edge industrielles Hirschmann OpEdge-4D sont homologuées pour l’utilisation dans des zones à risque d’explosion et exécutent des applications qui rendent les données opérationnelles plus exploitables. OpEdge-4D dispose d’un système d’exploitation sûr et facile à utiliser, et s’adresse aux entreprises de tous les secteurs, y compris les industries de transformation, la manutention, le transport et l’énergie.

• Les radios ProLinx Edge™ Mini de ProSoft Technology offrent une itinérance sans coupure de moins de 100 millisecondes, ce qui permet de réaliser des applications à grande échelle avec des appareils mobiles, notamment dans les domaines de la logistique et de la manutention. Le Wi-Fi 6 offre des possibilités de connexions fiables pour des centaines d’appareils, ce qui est idéal pour les applications de manutention et de logistique. Le design compact de cette radio permet un montage direct à bord des AGV et des AGC, ce qui permet un gain de place.

• Le logiciel de connectivité géré OT-to-Cloud de CloudRail permet aux entreprises de connecter des appareils modernes à l’aide de protocoles standards et d’équiper des machines plus anciennes de capteurs pour collecter, normaliser et traiter les données. Le flux simplifié de données edge-to-cloud facilite l’exploitation des données de périphérie dans n’importe quel cloud pour une plus grande efficacité.

Acquisition & Transmission de Données

• Les câbles industriels Ethernet en cuivre Belden DataTuff® Cat6A sont conçus pour les environnements industriels légers, moyens et lourds et offrent une variété de classes de température, d’options de blindage, de classifications UL et de matériaux de gainage. Les câbles DataTuff Cat6A comprennent désormais deux nouvelles options certifiées PLTC et assurent la fiabilité du signal, l’immunité aux interférences, une atténuation et une perte de retour exceptionnelles, tout en bénéficiant d’une garantie produit de 10 ans.