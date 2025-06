Belden annonce de nouveaux produits d’infrastructure de réseau et de données

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Acquisition & Transmission de Données

• Le système de cassettes FiberExpress XHD de Belden s’inscrit dans la tendance à la densification de la fibre. Ces panneaux facilitent la migration vers les réseaux 40G, 100G, 200G et 400G, avec des variantes 1U, 2U et 4U.

• Les câbles LSZH RS485 AWG18 Belden EN-IEC supportent des chemins RS-485 plus longs avec moins de chute de tension, un courant plus élevé pour les dispositifs alimentés, et répondent à des normes telles que BACnet MS/TP, garantissant des données fiables, une alimentation électrique et une compatibilité entre les protocoles dans les applications industrielles.

• Une nouvelle conception des connecteurs d’alimentation M12 Lumberg Automation offre des solutions fiables et sûres dans des conditions difficiles où la durabilité, la flexibilité et la gestion d’un courant élevé sont essentielles. Grâce à sa technologie de blindage améliorée, cette solution est idéale pour les applications à forte demande.

Orchestration & Gestion de Données

• Le logiciel de pare-feu Hirschmann EAGLE40-03 HiSecOS v05.2.00 prend en charge les modules d’exécution DPI pour Siemens S7 et S7 Plus, ainsi que d’autres protocoles, pour l’EAGLE40-03.

• Les alimentations RPSS de Hirschmann sont rentables, faciles à installer et offrent jusqu’à 480 W de puissance de sortie et un rendement élevé pour soutenir les entreprises dans différents secteurs, dont les usines de transformation, la manutention et la construction de machines.

• La famille Hirschmann SPIDER III élargit son portefeuille avec des variantes SPIDER-SL à 5 et 8 ports qui offrent une fonction intégrée de qualité de service (QoS) qui augmente la fiabilité de la transmission des données dans les applications avec EtherNet/IP ou PROFINET conformément à la classe de conformité A.

• La version 8.6 de Hirschmann Industrial HiVision accélère l’installation et l’enregistrement du logiciel grâce à une nouvelle option de licence. En outre, la version 8.6 renforce la sécurité grâce à des autorisations granulaires qui limitent les possibilités de certains utilisateurs de configurer des applications externes.

• Belden PROVIZE Suite 1.10 introduit des fonctions avancées pour la planification des câbles. Également nouveau : l’option d’exportation PDF - exportez la topologie du réseau planifiée. Définitions supplémentaires des rôles et des appareils - faites la distinction entre les points finaux et les appareils et identifiez leurs fonctions.

• Le logiciel CloudRail.OS comprend un conteneur Docker qui exécute toutes les fonctionnalités de CloudRail sur n’importe quel type de matériel ou dans les centres de données.