Bas Scheepens nommé à la tête de TD SYNNEX Maverick en Europe

novembre 2024 par Marc Jacob

Bas Scheepens, qui a rejoint TD SYNNEX en 2008 via l’acquisition du distributeur ETC, a occupé plusieurs postes clés au sein de l’organisation, notamment directeur de Datech Solutions pour le Benelux et le Royaume-Uni & Irlande, ainsi que directeur principal d’Advanced Solutions pour le Benelux. Auparavant, il a travaillé pendant six ans chez HP, acquérant une expérience précieuse des deux côtés du canal, à la fois chez le fabricant et le distributeur.

TD SYNNEX Maverick offre à ses clients un écosystème axé sur une plateforme qui propose des solutions de bout en bout, incluant licences, matériels et services, en partenariat avec des leaders tels que Microsoft, Google et Zoom. En début d’année, le distributeur a célébré le jalon de 1,3 million d’appareils certifiés Teams vendus sur le marché. Il a également récemment relancé ses 22 centres de démonstration technologique à travers l’Europe, entièrement remodelés pour présenter des technologies de collaboration de plus de 25 fabricants, y compris de nouveaux partenaires tels que HP Poly, Cisco, Pexip et Navori.