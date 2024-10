Barracuda annonce la Partner Sales Engineer Community, et améliore son programme Partner Success

octobre 2024 par Marc Jacob

Barracuda Networks, Inc. annonce le lancement de la Barracuda Partner Sales Engineer Community, son programme d’habilitation et de récompense destiné aux revendeurs, fournisseurs de services gérés, distributeurs, intégrateurs de systèmes et plus encore. La nouveauté du Barracuda Partner Success Program, la Barracuda Partner Sales Engineer Community, c’est qu’il offre aux entreprises un accès exclusif à des formations, des outils d’analyse, des démonstrations de produits Barracuda en direct et des accès à des environnements de type « bac à sable » afin de développer leur expertise technique, et de mieux accompagner leurs clients dans la compréhension et le renforcement de leurs défenses en matière de cybersécurité. Les partenaires peuvent également bénéficier de récompenses et d’avantages exclusifs, ainsi que de collaborer avec leurs pairs.

Barracuda a également dévoilé des améliorations pour le Barracuda Partner Success Program, améliorant l’expérience des partenaires avec de nouveaux outils en libre-service et d’automatisation pour accroître la productivité. Ces derniers aident également à dénicher de nouvelles opportunités commerciales, et ce, afin de stimuler la croissance du chiffre d’affaires et la rentabilité.

Ces améliorations comprennent :

• Security Operations Center (SOC) as-a-Service pour les partenaires sell-through : pour la première fois, Barracuda Managed XDR (Extended Detection and Response) est désormais disponible pour l’ensemble des partenaires, leur permettant ainsi de renforcer leur cybersécurité et celle de leurs clients tout en répondant à l’opportunité croissante des utilisateurs finaux pour le SOC-as-a-Service. La plateforme cloud-native fournit un SOC distribué mondialement 24h/24, 7jours/7 et 365 jours /365 pour des détections et des réponses rapides face aux menaces. Elle améliore la cyber-résilience en aidant les équipes à s’attaquer aux menaces, et à effectuer des remédiations à l’aide d’une solution unique. Cela permet d’éliminer le besoin de nombreux outils de sécurité, ou d’une expertise spécialisée en matière de cybersécurité.

• Ressources et programmes d’assistance technique : de nouvelles certifications pour Barracuda Managed XDR, et des certifications mises à jour pour d’autres offres phares, y compris Barracuda Email Protection et Barracuda Cloud-to-Cloud Backup, aident les partenaires à différencier leur activité, à améliorer le cycle de vente et à accroître l’efficacité opérationnelle, améliorant ainsi l’expérience du client final. En outre, une nouvelle page de démonstration destinée aux partenaires offre un accès simplifié afin de faciliter les opportunités de vente.

• Des outils d’automatisation qui améliorent la productivité : deux nouveaux tableaux de bord permettent aux partenaires de contrôler facilement la conformité du programme, avec une visibilité en temps réel sur les revenus, les certifications obtenues et les renouvellements, ainsi que de suivre les performances par rapport aux objectifs de délivrabilité.

Le programme récompensé Barracuda Partner Success Program est conçu pour assurer la réussite des partenaires dans le monde entier. Introduit en décembre 2023, le programme fournit un soutien et des ressources importantes, permettant aux partenaires de rester agiles à travers différent canaux de commercialisation, y compris les services gérés, la revente et les places de marché, afin qu’ils puissent échanger avec les clients au bon moment et au bon endroit selon leur désir d’achat et d’implémentation de solutions.

La Barracuda Partner Sales Engineer Community et les améliorations apportées au Partner Success Program sont disponibles dès à présent.